Una diputada de Más Madrid muestra cómo le han afectado los incendios y deja una tajante conclusión: "Claro que va de política"

La responsable de Coordinación de Política Local y diputada de Más Madrid, Aitana Garrido, ha contado, y mostrado con una impactante imagen, este martes en su perfil de X cómo le está afectando a ella y su familia los terribles incendios que están asolando las regiones de Madrid, Ávila y Toledo.

"Mi hija hizo esta foto cuando salíamos de casa sin saber qué iba a pasar y si la volveríamos a encontrar igual", ha comenzado diciendo. En la instantánea se puede ver cómo su vivienda se ve completamente amenazada por las llamas, ya que justo detrás de la misma se ve el rojo del resplandor de las llamas y el humo provocado por el fuego.

Por fortuna ha explicado que "sigue en pie gracias a quienes se han dejado la piel estos días", que son, tal y como ha enumerado, "bomberos forestales, bomberos, agentes forestales, UME, Protección Civil, voluntariado y vecinos".

Garrido también ha recordado la importancia de la prevención: "No voy a olvidar todo lo que pasó antes de que empezaran las llamas. Llevamos años escuchando que el fuego se apaga antes de que empiece. Los bomberos forestales lo han repetido una y otra vez, incluso mientras luchaban por unas condiciones dignas".

Finalmente y en un tercer tuit ha apuntado que desde Más Madrid llevan años presentando iniciativas, Proposiciones no de ley y mociones para reforzar la prevención y cuidar nuestros montes. "Que nadie me diga que esto no va de política. Claro que va de política. Va de las prioridades de quien gobierna", ha zanjado.

Según el balance del 112 de la Comunidad, el fuego de la Sierra Oeste de Madrid ha pasado la noche sin una sola reproducción y los equipos de extinción han dedicado la madrugada a rematar los puntos calientes y consolidar el perímetro.

Decenas de miles de vecinos de 15 municipios de Ávila y Madrid ya han vuelto a sus casas, a los que se suman 9.000 habitantes de Castellón y otros 6.000 de 11 municipios de Toledo.