Cuatro mujeres acusan a Jared Leto de agredirlas sexualmente cuando eran adolescentes

Jared Leto asiste al estreno de 'Tron: Ares' en el Teatro Chino TCL, el 6 de octubre de 2025, en en Hollywood (California).

El actor y cantante norteamericano Jared Leto se enfrenta a nuevas acusaciones de varias mujeres que afirman que las agredió sexualmente o que, como poco, se comportó de forma inapropiada con ellas. En este caso, la nueva denuncia -tras las conocidas el año pasado, por ejemplo- son más serias aún porque los supuestos ataques se produjeron cuando las víctimas eran adolescentes, menores de edad.

El actor ganador del Oscar es el protagonista de un nuevo documental de la cadena pública británica BBC , titulado "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood", en el que un total de 10 mujeres dan su testimonio, de una crudeza y detalle poco usuales en este tipo de denuncia. En todo el metraje destaca un sentimiento: "Se ha salido con la suya", declaró una de sus presuntas víctimas , refiriéndose al encuentro que, según ella, tuvo lugar "hace 25 años".

Las acusaciones, que se refieren a incidentes ocurridos entre 2002 y 2016, son las últimas de una serie de alegaciones que han perseguido a Leto, de 54 años, durante años.

Una de las mujeres entrevistadas por la cadena afirma haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel a los 17 años, mientras que otra dice que fue amenazada con una agresión sexual cuando, a los 19 años, se quedó sola con la estrella, inesperadamente, en una habitación de hotel.

Otra denunciante afirma que Leto la manipuló cuando tenía 16 años, y que el líder de Thirty Seconds to Mars "abusó de su estatus de celebridad" y le hizo repetidas llamadas telefónicas con contenido sexualmente explícito. Afirma que, al menos en una ocasión, él le sugirió que tuvieran relaciones sexuales. Posteriormente, le pidieron que firmara un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar sobre Leto; ella se negó.

Una cuarta presunta víctima declara haber mantenido relaciones sexuales con el actor de Tron: Ares cuando ella era menor de edad, en California (Estados Unidos). Tenía 17 años. Leto restó importancia a las preocupaciones sobre el hecho de que la edad de consentimiento sea de 18 años en ese estado de EEUU.

Junto con estas acusaciones, otras cuatro mujeres afirman haber recibido llamadas de contenido sexual explícito de Leto, quien tendría entre 30 y 40 años cuando ocurrieron los hechos, mientras que ellas eran adolescentes. "La edad es sólo un número", repetía.

"La edad es sólo un número"



Durante un festival, una mujer afirma que el famoso le hizo un comentario obsceno sobre su pecho mientras firmaba autógrafos y le pidió a un guardia de seguridad que la llevara tras bambalinas. La joven tenía 14 años en ese momento. Al parecer, su madre confrontó a Leto por lo que hizo, pero él simplemente repitió el comentario con tranquilidad.

Incomodidad en su equipo

El documental también presenta a dos hombres que trabajaron con la banda Thirty Seconds to Mars y ambos afirman que el personal se sentía incómodo con la conducta de Leto. "Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande", dijo uno, alegando que invitaba a chicas adolescentes a su camerino o a su casa.

La BBC afirma haber visto fotografías y mensajes que respaldan las historias de las mujeres, así como relatos corroborados por amigos y familiares.

El actor y músico ya fue acusado por nueve mujeres de presunta conducta sexual inapropiada y acoso, por hechos que habrían ocurrido entre 2006 y 2012. Un reportaje de la revista Air Mail detalló en el verano de 2025 testimonios que señalaban al artista por interacciones indebidas.

Leto ha sido un actor destacado desde la década de 1990, apareciendo más recientemente como Skeletor en Masters of the Universe.

Ganó el premio Óscar al Mejor Actor de Reparto en 2014 por Dallas Buyers Club y participó en papeles secundarios en Fight Club, Blade Runner 2049 y Suicide Squad.