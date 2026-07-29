Pincha la 'mili' voluntaria de Alemania: un alud de objetores de conciencia y apenas 500 voluntarios

Soldados marchando en el cuartel Hauptfeldwebel-Lagenstein durante un evento del Comando Estatal de Baja Sajonia, en Hannover (Alemania), el 25 de septiembre de 2025.

Quince años después de haber suspendido el reclutamiento militar obligatorio, Alemania se encuentra en un cruce de caminos sobre el futuro de sus Fuerzas Armadas. A pesar de los ambiciosos planes del canciller conservador, Friedrich Merz, para transformar la Bundeswehr en el ejército convencional más poderoso de Europa, su nueva estrategia de alistamiento voluntario implementada este año está chocando contra una firme resistencia social y un magro balance de solicitudes.

Desde el pasado 1 de enero de 2026, cuando entró en vigor la Ley de Modernización del Servicio Militar, el Ministerio de Defensa ha enviado más de 300.000 cuestionarios a los varones que cumplen 18 años. Sin embargo, los datos oficiales revelan que hasta la fecha apenas unos 500 jóvenes han firmado su compromiso de alistamiento. En contraste, las solicitudes de objeción de conciencia se han disparado a cifras récord, informan agencias como Reuters y AFP.

Según datos de la Oficina Federal de Asuntos de la Familia y Funciones de la Sociedad Civil publicados este mes de julio, durante la primera mitad de 2026 se recibieron 5.862 solicitudes de objeción de conciencia. La cifra supera en solo seis meses el total registrado en todo 2025 (3.879) y duplica con creces la de 2024 (2.249). La Constitución alemana (Grundgesetz) ampara de forma explícita este derecho en su artículo 4, garantizando que nadie puede ser obligado contra su conciencia a realizar un servicio militar que implique el uso de armas.

La inquietud entre la juventud se ha alimentado de las crecientes tensiones geopolíticas mundiales (de Ucrania a Irán), el temor a eventuales despliegues internacionales por los compromisos de Berlín (sea con la OTAN, sea con la Unión Europea) y la percepción de que el Estado exige sacrificios a las nuevas generaciones mientras descuida servicios básicos como la educación. Miles de estudiantes, de hecho, han tomado las calles en cerca de 90 ciudades alemanas bajo lemas de protesta contra el reclutamiento.

Miles de adolescentes hacen huelga de sus clases para participar en una protesta contra el servicio militar obligatorio, el 5 de marzo de 2026, en Berlín (Alemania). Guy Smallman / Getty Images

Un modelo "voluntario" con obligaciones administrativas

El plan ideado por el ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius (la izquierda es la muleta en la que se apoya la derecha de la CDU para poder tener mayoría de Gobierno), busca un punto intermedio entre la antigua conscripción y el modelo puramente profesional.

Según detalla su oficina en su página web oficial, ahora hay un registro obligatorio para hombres: todos los varones nacidos a partir de 2008 deben completar un cuestionario online sobre su aptitud física e interés, y someterse a una revisión médica. Para las mujeres, el proceso es totalmente voluntario. El servicio militar voluntario oscila entre los seis y los 11 meses. Quienes opten por firmar por 12 meses o más pasan a ser soldados por tiempo determinado con mayores retribuciones.

El objetivo claro es tener más manos, aumentar el personal activo de la Bundeswehr desde los 184.000 actuales hasta 260.000 soldados para mediados de la década de 2030, respaldados por una reserva de 200.000 efectivos adicionales, alcanzando una fuerza total defensiva de 460.000 personas.

A pesar del despliegue logístico, los resultados están siendo moderados: el 96% de los hombres requeridos respondieron al cuestionario y uno de cada cinco expresó algún grado de interés teórico, pero la mayoría alegó estar completando sus estudios o formación profesional, lo que pospone cualquier incorporación real a varios años vista.

¿Hacia un servicio obligatorio en 2027?

Ante el lento ritmo de alistamiento, voces dentro de la coalición gubernamental y del bloque conservador CDU/CSU han advertido que el país podría verse forzado a reconsiderar la obligatoriedad, como explica la cadena catarí Al Jazeera.

Thomas Röwekamp, presidente del Comité de Defensa del Bundestag, reconoció recientemente que el Parlamento tendrá que evaluar la eficacia del modelo voluntario a más tardar a mediados del próximo año. De no alcanzarse las metas trazadas por la Alianza Atlántica y la Secretaría de Defensa federal, la legislación contempla la activación de un "servicio obligatorio por necesidades" (Bedarfswehrpflicht), que requeriría una nueva tramitación parlamentaria.

Analistas de seguridad señalan que la urgencia de Berlín responde no sólo a la amenaza percibida desde Moscú tras la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, sino también a la necesidad de demostrar a Washington y a sus aliados transatlánticos que Alemania asume un papel de liderazgo en la defensa del continente europeo.

Mientras tanto, el debate social continúa dividiendo al país entre quienes consideran urgente reforzar la capacidad defensiva de la mayor economía europea y quienes defienden la libertad de elección de las generaciones más jóvenes.