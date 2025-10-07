Raquel Sánchez Silva queda definitivamente exculpada de la muerte de su marido Mario Biondo

Raquel Sanchez Silva y Mario Biondo en Taormina (Italia) en junio de 2012, una año antes de la muerte del cámara.

El caso Mario Biondo ha vuelto a la actualidad 12 años después de la trágica muerte del cámara. A principios de octubre de 2025 se conoció que la Audiencia Provincial de Madrid admitió que el fallecimiento del italiano pudo no ser un suicidio.

Así lo dio a conocer Vosseler Abogados, equipo de letrados de la familia Biondo, señalando que se daba la razón a la Justicia del país transalpino. Sin embargo, la Audiencia de Madrid añadió que desestimaba el recurso "por cosa juzgada".

Además, la misma Audiencia Provincial de Madrid ha dado una alegría a Raquel Sánchez Silva y su primo al haber archivado de forma definitiva la denuncia interpuesta por la familia de Mario Biondo. El auto dictado por las tres magistradas de la sección 15ª de la Audiencia de Madrid deja claro que el recurso interpuesto por los Biondo se ha desestimado, por lo que la presentadora y su familiar por fin pueden respirar tranquilos.

Raquel Sánchez Silva con la familia de Mario Biondo en su funeral ©GTRESONLINE

La resolución de la Audiencia, a la que han tenido acceso EFE y Telecinco, añade que no procede iniciar nuevas diligencias porque se trata de una cuestión ya juzgada, misma causa que llevó a la Audiencia Provincial de Madrid a dictaminar que aunque puedan apreciar indicios de que la muerte de Biondo no fue un suicidio, ya no es posible reabrir el caso.

De este modo, Raquel Sánchez Silva queda definitivamente exculpada, al igual que su primo, con una decisión que da la razón al Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que en su momento archivaron la denuncia por presunto homicidio que la que fuera familia política de la presentadora presentó en 2023, 10 años después de la muerte del cámara.

Raquel Sánchez Silva, alejada de los Biondo

La citada denuncia por homicidio o encubrimiento contra la viuda de Mario Biondo y su familiar fue el último capítulo en la guerra que los Biondo iniciaron contra la de Plasencia. Ellos siempre mantuvieron que su hijo había sido asesinado, mientras que Raquel Sánchez Silva no tardó en distanciarse de ellos y sus teorías e investigaciones. Los Biondo pasaron al ataque contra ella, culminando con una denuncia que ya ha sido definitivamente archivada.