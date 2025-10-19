Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Recuperan las palabras de Estopa sobre el bullying: para aplaudir de pie y poner en colegios y reuniones de padres
Recuperan las palabras de Estopa sobre el bullying: para aplaudir de pie y poner en colegios y reuniones de padres

"El que calla, muchas veces es cómplice".

El dúo Estopa en los Premios Dial el 20 de marzo de 2025.GTRES

En redes sociales no para de compartirse un vídeo de Estopa, el dúo musical compuesto por los hermanos David y José Manuel Muñoz, sobre el acoso escolar; un mensaje que cobra especial trascendencia tras el suicidio esta semana de Sandra, una niña de 14 años que se quitó la vida por sufrir bullying en el colegio de las Irlandesas de Loreto de Sevilla.

Las palabras de los Estopa son de hace un par de años, cuando apadrinaron la campaña Actuamos Contra el Bullying de la ACB de baloncesto, y las están recuperando cuentas como la de Stop.Suicidios para concienciar y prevenir sobre esta realidad.

"A mí me vienen a la cabeza los padres, porque eso de 'son cosas de niños' es la frase más odiosa que se puede decir. 'Ya se arreglan ellos, son cosas de niños, no te metas...', eso siempre lo dice el padre del niño que hace bullying", comienza diciendo David.

"A los niños que sufren bullying se les llama niños con poca integración social, cuando son los demás los que no tienen la capacidad de integrar. Los niños no tienen esa conciencia del bien y del mal, pero para eso están los padres, para encauzar, decirle 'esto no está bien, estás hiriendo", reflexiona el músico.

"Pienso que no hay mayor acto de valentía que denunciar un caso de bullying a la profesora", apostilla José. "Ese niño no es chivato, es un héroe. Es un acto de valentía”, recalca. "Se trata de denunciar una injusticia, es lo opuesto a chivarse", incide David.

Este último subraya también el papel de los que son testigos y no actúan: "El que calla, otorga. Y el que calla, muchas veces es cómplice". "Creo que se podría cortar desde pequeños", añade. También lamenta que las redes sociales, en lugar de ser una herramienta para denunciar este tipo de casos, muchas veces acaba convertida en una de difusión.

Aquí puedes ver el vídeo completo:

El 024 es el número de teléfono gratuito de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados. También se puede recurrir al Teléfono de la Esperanza (717 00 37 17) y al 112.

