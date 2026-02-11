Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gana una medalla olímpica, se echa a llorar y confiesa algo totalmente inesperado: "Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida"
El noruego Laegrid conquista el bronce en la prueba de biatlón de los Juegos de Milán Cortina, pero asume que "el deporte ha estado en segundo plano" los últimos días.

El noruego Laegrid, llorando en la entrevista posterior a la prueba
noruego-laegrid-milan-cortina-2026NRK

Son los Juegos Olímpicos un evento siempre diferente, especial. Es un evento que suele proporcionar grandes historias de superación, momentos épicos, celebraciones exitosas, lágrimas de frustración... Sin embargo, lo protagonizado ayer por el noruego Sturla Holm Laegreid tal vez no tenga precedentes en la historia de las competiciones deportivas.

Tras conquistar el bronce en la prueba de biatlón - que combina esquí de fondo y tiro con rifle- de veinte kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, el deportista hizo pública, entre lágrimas, una infidelidad a su pareja, al “amor de su vida”

Lo hizo apenas unos minutos después de terminar la prueba, en una entrevista posterior, en la que se derrumbó y contó, entre lágrimas, el desliz amoroso. "Hay alguien con quien me gustaría compartir esto, aunque quizá hoy no esté viendo la televisión. Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida"

Una escena tan inesperada como difícil de creer que dejó sin palabras a todos los aficionados. “Tenía una medalla de oro en mi vida y seguramente hay mucha gente que me ve con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella”.

"No estoy dispuesto a rendirme"

Pese a conquistar el bronce olímpico, algo que pocas veces ocurre en la vida de un deportista, el noruego reconoció que el deporte estaba “en un segundo plano estos últimos días” después de todos estos sucesos ocurridos en los últimos días. "Se lo conté hace una semana y, por supuesto, se acabó. No estoy dispuesto a rendirme. Espero que cometer suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Asumo las consecuencias de lo que he hecho. Lo lamento de todo corazón".

Siguió explicando toda esta situación, casi sin dar mayor importancia al gran logro deportivo. "Me he dado cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándoselo. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es contarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome. Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder".

Sturla Holm Laegreid fue tercero tras su compatriota Johan-Olav Botn, oro, y el francés Eric Perrot, plata.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

