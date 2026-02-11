Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Carlo, agricultor (35), planta su tractor en plena ciudad para vender sus propias patatas: "Es la única manera de intentar sobrevivir"
Sociedad
Sociedad

Carlo, agricultor (35), planta su tractor en plena ciudad para vender sus propias patatas: "Es la única manera de intentar sobrevivir"

El profesional aprovecha las tardes y las noches para sacar rendimiento económico a su cosecha. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Un agricultor joven recogiendo patatas, en una imagen de archivo.
Un agricultor joven recogiendo patatas, en una imagen de archivo.Monty & Liz Rakusen

Los problemas y protestas entre los agricultores se multiplican en diferentes países del globo. Francia ya ha visto a través de tractoradas como los profesionales de este sector demandaban iniciativas para mejorar su situación económica. 

En España, además de la que se han ido sucediendo en diferentes puntos del país en las últimas semanas, hoy, 500 tractores y alrededor de 8000 manifestantes, de acuerdo a los datos del Ayuntamiento de Madrid, entran en la capital y llegarán al Ministerio de Agricultura para protestar contra la situación económica del campo, los altos costes de producción y el funcionamiento de la actual cadena alimentaria. 

Carlo Vercammen es uno más de los miles de afectados en el mundo. Este agricultor holandés, natural de la localidad de Zandhoven, ha puesto toda en la carne en el asador para aliviar la difícil coyuntura económica por la que atraviesa y se ha lanzado a vender directamente sus patatas desde su tractor en pleno centro de la ciudad. 

No tiene otra opción

A sus 35 años, aprovecha las tardes para estacionar su tractor en doble fila en la calzada y empezar una jornada laboral como vendedor. Tal y como cuenta en el diario de Países Bajos, Nieuwsblad, una pizarra con algo escrito a tiza luce a lo lejos: PAPAS - 5 kilos, 2,5 euros; 10 kg, 4 euros; 25 kg, 10 euros, se puede llegar a leer.

Son las 21:30 de la madrugada de un domingo, ya tiene prácticamente todo el género vendido -lleva en las calles desde las 17:00 horas- pero todavía se amontonan mujeres con cochecitos y dueños de restaurantes para hacerse con alguna bolsa. Con los abaratados precios, "las bolas de 5 y 10 kilos se agotaron hace tiempo. Esta noche traía 9 toneladas de patatas", reconoce, tal y como recoge el citado medio. 

¿Cuánto gana?

El excedente de patatas en el país está provocando una caída sustancia de los ingresos de los agricultores. En el mercado actual, hubiera ganado 15 euros por 10.000 kilos, mientras que antes los ingresos se iban hasta los 150 euros. Con esta idea de salir a la calle, está generando unas cantidades más sustanciosas.

"Seguiré cosechando mientras se mantengan en buen estado", afirma Carlo, quien casi todas las noches saca su remolque para recorrer las calles de diferentes localidades con toneladas de este alimento. 

Y es que, además de la bajada de los ingresos, achaca los aranceles comerciales, la competencia de países como China e India en el sector o la preferencia por las patatas congeladas: "El mercado sigue bajando. Pero voy a seguir adelante. Mis patatas me durarán hasta abril aproximadamente. No hay otra opción", subraya. 

400 euros le han validado la jornada. A las 21:27 horas ha vendido el último saco de 25 kilos. Un nuevo día se ve tímidamente en el horizonte, donde no queda otra que seguir adelante: "Es la única manera de intentar sobrevivir", concluye. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Sociedad