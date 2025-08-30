Rosa Lerchundi, nueva directora de comunicación de la Casa Real a partir de septiembre

La periodista Rosa Lerchundi, hasta ahora jefa de Nacional de informativos en Telecinco, asumirá desde septiembre la dirección de comunicación de la Casa Real, en sustitución de Jordi Gutiérrez, quien ha ocupado el cargo durante los once años de reinado de Felipe VI. El nombramiento quedó oficializado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Nacida en San Sebastián en 1965 y licenciada en Periodismo, Lerchundi inició su trayectoria en su tierra natal en una agencia de televisión en plena actividad de ETA, lo que marcó sus primeros años de carrera profesional. En 1999 se incorporó a Telecinco, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera: primero como corresponsal política, luego como cronista parlamentaria y, desde 2007, al frente de la sección de Nacional.

La elección, explican desde Zarzuela, ha contado con el aval del jefe de la Casa Real, Camilo Villarino, así como con el respaldo de los Reyes. Lerchundi será la segunda mujer en ocupar este puesto, después de Asunción Valdés, que ejerció la responsabilidad entre 1993 y 2003 durante el reinado de Juan Carlos I.

Con la llegada de Lerchundi, finaliza la etapa de Jordi Gutiérrez. Su relación con la institución comenzó mucho antes: entre 1993 y 2009 fue subdirector general de relaciones con los medios, cargo en el que mantuvo una estrecha colaboración con el entonces Príncipe de Asturias. En 2014, Felipe VI le confió la dirección de comunicación, puesto que ha mantenido hasta ahora.

Su salida se enmarca en el proceso de renovación interna iniciado en febrero de 2024 con la llegada de Camilo Villarino como jefe de la Casa, tras la salida de Jaime Alfonsín. Desde entonces, Zarzuela ha vivido ocho relevos en sus principales áreas de responsabilidad.

De hecho, la incorporación de Lerchundi coincide con la llegada de otra periodista a la estructura de la Casa Real: Marta Carazo, quien asumirá la jefatura de la Secretaría de la Reina en sustitución de María Ocaña, que deja el puesto por motivos personales poco más de un año después de su designación.