Un sociólogo hace una petición tras la visita de los reyes a las zonas afectadas por los incendios: "Deben hacérselo mirar"

El rey Flipe VI y la reina Letizia durante su visita a las zonas afectadas por los incendios.

Los reyes Felipe VI y Letizia comenzaron este miércoles su recorrido por las zonas afectadas por los graves incendios que arrasaron varios puntos de España, especialmente en Extremadura, Castilla y León y Galicia, entre otros puntos importantes. Este miércoles fue en León y Zamora, mientras que el pasado jueves fueron a la provincia de Ourense, en Galicia, para conocer de primera mano la situación.

En Mañaneros360, programa de TVE, han analizado las imágenes de los monarcas y el sociólogo Luis Arroyo ha intervenido para sacarle un 'pero' y pedir prudencia ante lo que se está generando con los reyes: "La Casa del Rey debería hacérselo mirar".

En una reflexión "poco ortodoxa", ha advertido de que "como nos acostumbremos, en este caso en perjuicio de un gobernante del PP, antes también, pero también con Sánchez, no estoy haciendo apreciación partidista, de que el pueblo salva al pueblo...". El problema que ha visto es la imagen que se les ha estado dando a los reyes.

"Si nos acostumbramos a esa imagen de que a los reyes se les protege, se les saluda... A que estén por encima de la política sucia y barata de los partidos... Estamos alimentando la antipolítica", ha defendido. Ha sugerido que la Casa Real debe ser cuidadosa tanto con el PSOE como el Partido Popular para que no parezca que están "por encima" porque "se deben a un sistema democrático que está gobernado por partidos políticos".

"No digo que sea grave, pero hay que tener cuidado", ha rematado el sociólogo.

El rey, hablando sobre los miembros, del servicio de extinción de incendios para mostrar la "gratitud y la implicación de toda España y el reconocimiento por la labor, una admirada, profesional y solidaria que han desarrollado".

Letizia intervino después y expresó que, además de la "gratitud y reconocimiento" que les mostraba Felipe VI, "también comprensión porque solo cada uno de vosotros y vosotras sabe lo que ha tenido que pasar, de las dificultades y de superar muchas veces las propias competencias y posibilidades para poder hacer el trabajo como lo habéis hecho".

"Las personas que no hemos estado ahí no lo sabemos, solo vosotros sabéis lo que habéis pasado y también ahora lo seguís pasando. Esa comprensión se intuye, se ve y se reconoce", concluía la reina.