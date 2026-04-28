Shakira habla sobre el peso de ser madre soltera: "La vida no le da tregua a las mujeres que de pronto se quedan solas con todo encima"

Todo apunta a que el megaconcierto gratuito que Shakira dará en Río de Janeiro se convertirá en algo memorable. El día 2 de mayo la cantante espera reunir en la playa de Copacabana a más de 2 millones de personas y para ello se está preparando escenario de 1.345 metros cuadrados y una pasarela de 250 metros que permitirá a Shakira acercarse al público.

Para ir calentando motores, Shakira ha compartido sus motivaciones y sentimientos ante lo que está a punto de pasar en la ciudad brasileña a través de una íntima carta a la que ha tenido acceso el periódico ABC en primicia. En ella, sobre todo, reflexiona lo que supuso la ruptura con el padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, sobre el papel que desempeñan las madres solteras y cómo del dolor nació la gira Las mujeres ya no lloran.

“Hay una pregunta que me persigue desde el día en que recibí la invitación, y he tenido que recorrer muchos kilómetros y muchos pensamientos antes de poder responderla. Por qué yo. Por qué Copacabana. Por qué Río de Janeiro. Por qué ahora”, se sinceró la cantante.

Para poder contestar a esa pregunta, la estrella se remonta al “día en que todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo. No fue un proceso largo, no hubo señales graduales: fue una sola mañana en la que me desperté siendo otra mujer y con otra vida. Y al día siguiente había que levantarse igual, hacer el desayuno, llevar a los niños al colegio, contestar el teléfono, sostener una carrera. La vida no le da tregua a las mujeres que de pronto se quedan solas con todo encima”.

Siguiendo esta línea de pensamiento, la cantante expuso que “desde esa mañana hasta hoy he tenido que reinventarme entera. Como madre, como proveedora, como artista, como mujer. Y de ese aprendizaje, hecho a veces a tropezones y a veces con una claridad que solo da el dolor, nació esta gira que se llama 'Las mujeres ya no lloran'. No es un grito de revancha ni una bandera de victimismo. Es exactamente lo contrario: es la constatación serena de que llorar ya no alcanza, de que hay hijos que sostener, cuentas que pagar, vidas que empujar hacia adelante. Y de que se puede hacer, y se puede hacer con dignidad”.

Finalmente, quiere dedicar el concierto a todas aquellas "madres solteras que llevan adelante a sus familias en silencio pero con una decisión que estremece", especialmente a los veinte millones de mujeres que en Brasil "sostienen casas, que sostienen escuelas, que sostienen una porción enorme de la economía de un país, sin pedir permiso ni protagonismo".