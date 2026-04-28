Nuevo 'naming' en pleno crecimiento: la plataforma de IA malagueña Freepik se convierte en Magnific

Igual has oído hablar de Freepik. Es una plataforma de inteligencia artificial desarrollada desde Málaga que está triunfando en Europa y que ha sido nombrada por Andreessen Horowitz como la principal compañía web de IA generativa de Europa en usuarios.

Pero parece que Freepik es pasado. Y no, por suerte, no porque haya pasado nada negativo. La compañía ha anunciado su relanzamiento como Magnific. Una nueva imagen con la que dan un impulso a su transformación en la plataforma creativa de IA más completa del mundo.

Creada en el año 2010 por los hermanos Alejandro y Pablo Blanes junto con Joaquín Cuenca, la plataforma malagueña ha conseguido destacar por méritos propios y aprovechar los avances en IA para ganar todavía más peso tanto dentro como fuera de España.

Aunque en sus inicios arrancó como un motor de búsqueda de recursos gráficos, casi dos décadas después se ha convertido en una de las plataformas creativas más completas del mercado.

Su relanzamiento como Magnific se produce en un momento dulce para la marca, ya que arranca con más de un millón de suscriptores de pago, unos 200 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales y su adopción en más de 250 equipos Enterprise.

De Málaga para el mundo

Este nuevo naming es una muestra más de cómo una plataforma que nació hace más de 16 años puede reinventarse y amoldarse a un momento que, para ellos, es más que idóneo.

Pese a no contar con un capital tan grande como el de las principales plataformas de IA de Estados Unidos, la compañía malagueña sigue creciendo y lo hace plantándole cara en Europa.

Desde la nueva Magnific aseguran que el relanzamiento refleja un cambio más amplio que ya está en marcha, que es el de la transición de herramientas fragmentadas a una infraestructura creativa integrada.

Su CEO, Joaquín Cuenca Abela, asegura que la "Revolución Industrial creó los empleos de 'cuello azul' (blue-collar) y la Revolución Digital los de 'cuello blanco' (white-collar). Los creativos están a punto de volverse más poderosos de lo que nadie esperaba. Esa es la economía no-collar. La de personas que no visten con cuello de camisa. Y ya está en marcha", ha señalado.

Joaquín Cuenca, CEO de Magnific. MAGNIFIC

Lo más llamativo es que el crecimiento de la plataforma malagueña se ha hecho sin una sola ronda de financiación de venture capital estadounidense. Algo que les sirve para amoldarse a las necesidades de creadores y empresas con la IA generativa.

"Empezamos sin ningún capital: tres amigos soñando a lo grande. No sabíamos lo que íbamos a construir. Solo sabíamos que no nos sentíamos cómodos quedándonos parados. Encontramos nuevas cosas que crear. Ahora encontraremos nuevas historias que contar", ha señalado el CEO de Magnific.

Aunque ya han dado vida a proyectos creativos reales, como la serie The Chronicles of Bones o campañas como una de Puma con el Manchester City, aseguran que Magnific es capaz de cubrir el espectro creativo de principio a fin.

"El problema nunca fue el producto. La gente veía fragmentos: Freepik como banco de imágenes (stock), Magnific como un upscaler. Esta es la primera vez que el sistema completo es visible como una única plataforma", ha señalado Cuenca Abela.