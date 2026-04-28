Pablo Iglesias se fija en cómo estaba sentada Sáenz de Santamaría en la Audiencia Nacional y recuerda lo que le pasó a él

El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha tirado de ironía para recordar lo que le pasó hace unos días en la Audiencia Nacional, donde acudió como perjudicado por el juicio del llamado Caso Dina.

La magistrada Teresa Palacios le llamó la atención por cómo estaba sentado durante su comparecencia. "Las piernas así aquí no", le dijo al exvicepresidente del Gobierno, que acató la orden.

Ahora, Pablo Iglesias ha subido a sus redes sociales una foto en la que se puede ver a la exvicepresidenta durante el Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, cruzada de piernas del mismo modo que él.

Está claro que no todas las piernas que se cruzan molestan igual en la Audiencia Nacional…", ha escrito Iglesias junto a dos fotos, una suya cruzado de piernas y otra de Soraya Sáenz de Santamaría con la misma postura.

En su comparecencia, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró no tener constancia "de esa operación", en alusión a Kitchen, durante su época en el Gobierno, y negó también que desde el CNI que ella dirigía se hubiera puesto en marcha ningún tipo de iniciativa para contrarrestar los efectos de Gürtel y de los papeles de Bárcenas.

En su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, que no se pronlongó más de veinte minutos, Sáenz de Santamaría respondió la mayor parte de las preguntas de los abogados de la acusación popular (Podemos o PSOE) con un lacónico "no" o un "no recuerdo".

En esa misma sesión, Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero Luis Bárcenas, contó que su padre le habló poco antes de entrar en prisión provisional en 2013 de una grabación con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exdirigente del PP Javier Arenas en la que les daba el remanente de la caja B del partido. Eso sí, reconoció que nunca la escuchó.