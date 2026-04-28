Amaral enseña el texto original de una de sus canciones más recordadas y los 'me gusta' se cuentan por miles

Amaral es uno de los grupos más emblemáticos de la historia reciente de España. Algunas de sus canciones son coreadas allá donde suenan. Una de ellas es El universo sobre mí, incluida en el álbum Pájaros en la cabeza, de 2005.

El grupo zaragozano formado por Eva Amaral y Juan Aguirre ha compartido el texto original de este tema "de puño y letra de Eva". En un mensaje publicado en su cuenta de X se puede ver una fotografía de un cuaderno donde figura la letra de la canción.

"Ahora está expuesto en el Instituto Cervantes", informa Amaral, cuya publicación se ha llenado de comentarios y ya acumula más de 7.000 'me gusta'. En el cuaderno donde Eva Amaral escribió la letra de El universo sobre mí hay dibujada una tarta como la que se menciona en la letra, entre otras curiosidades.

"Textos sagrados para la música española! (Imposible leerla sin cantarla en la mente) qué maravilloso sería ver más joyas como esta, poder escuchar demos, ver las fases por las que pasa una canción vuestra al crearla… qué bien haber coincidido con vosotros en el tiempo", escribe en X un fan del grupo.

Amaral, historia de la música española

Amaral es un dúo musical español formado en Zaragoza a finales de los años 90 por Eva Amaral (voz) y Juan Aguirre (guitarra). Se dieron a conocer en 1998 con su primer disco homónimo, pero el gran salto llegó con Estrella de mar (2002), un álbum que los convirtió en uno de los grupos más populares del pop-rock español.

A lo largo de los años 2000 consolidaron su éxito combinando letras sensibles, guitarras muy reconocibles y mucha personalidad artística, con discos como Pájaros en la cabeza (2005) o Gato negro, Dragón rojo (2008).

Con el tiempo, Amaral fue apostando por una mayor independencia creativa, dejando las grandes discográficas y explorando sonidos más personales y arriesgados en trabajos como Nocturnal (2015), Salto al color (2019) o Dolce vita (2023).

Actualmente, Amaral está considerado uno de los dúos más influyentes y respetados de la música española, con una carrera que, pese a estar a punto de llegar a las tres décadas, mantienen su esencia intacta.