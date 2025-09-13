Un hombre lleva 7 años cruzando el mar cada día para llevar a sus hijos al cole y la odisea sigue al llegar al muelle

En Malasia, un padre ha convertido el trayecto escolar de sus hijos en una verdadera odisea diaria. Jamaludin Musa lleva siete años cruzando el mar cada mañana para garantizar que sus hijos reciban educación, a pesar de que un viaje por tierra les tomaría cuatro horas y supondría atravesar bosques y laderas peligrosas.

La familia vive en Pulau Tioman, una isla donde las escuelas son escasas, especialmente en Kampung Salang, su localidad. Frente a estas dificultades, los padres no quisieron renunciar a la escolarización de sus hijos y optaron por un método más seguro y rápido: el transporte marítimo. El viaje en barco tarda entre 10 y 15 minutos, incluso bajo condiciones adversas, y conecta varios pueblos antes de llegar a la escuela, Sekolah Kebangsaan Tekek.

Cada día comienza temprano. A las 6:30 a.m., la madre prepara a los niños, Armin, de 11 años, y Aida Izabella, de 8, quienes se trasladan primero en motocicleta al muelle. Desde allí, suben al bote, y al desembarcar, utilizan otra motocicleta para cubrir los últimos kilómetros hasta la escuela. Al final de la jornada, el proceso se repite a la inversa.

El padre enfatiza que este viaje diario implica tres modos de transporte y requiere planificación y esfuerzo constante. Sin embargo, asegura que todo vale la pena, ya que sus hijos obtienen excelentes resultados académicos y deportivos, demostrando la efectividad de su compromiso y la adaptación a las circunstancias de la isla.

La familia también ha aprendido a manejar los riesgos del mar. Jamaludin ha enseñado a sus hijos a navegar para enfrentar posibles imprevistos, como averías en el motor del barco, que ya le obligaron a reemplazar uno en medio del trayecto. Su dedicación y preparación reflejan un equilibrio entre seguridad y autonomía para los niños.

El relato de estos viajes diarios ha captado la atención en redes sociales, donde un video que muestra la travesía acumuló más de 1,3 millones de visualizaciones y 74.800 “me gusta”, convirtiéndose en un símbolo de esfuerzo familiar y compromiso con la educación, admirado por miles de internautas en todo el mundo.