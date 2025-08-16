Investigadores dan con la pasta dental que detiene las caries y ya se plantea fecha para su salida al mercado

Llega al mercado una innovadora pasta de dientes que repara el esmalte y detiene las caries prematuras. Todo ello, gracias a un ingrediente clave: la queratina. Se trata de una investigación del King's College de Londres que concluye que esta proteína puede tener efectos positivos para la salud dental.

Según publica el medio griego Ept News, el estudio se publica en un momento de crecientes preocupaciones sobre el cuidado dental en todo el mudo. De hecho, los expertos señalan que la salud odontológica está empeorando en las personas más jóvenes, debido al "aumento del consumo de bebidas ácidas y alimentos procesados".

De acuerdo a la información difundida, a diferencia de los huesos o el cabello, el esmalte no puede regenerarse. El doctor Sheriff Elsarkawi, autor principal de la investigación, asegura que "una vez perdido, se pierde para siempre".

De este modo, el equipo de investigación descubrió que la proteína forma "una capa protectora" cuando entra en contacto con la saliva. Este recubrimiento "imita la estructura y la función del esmalte natural". El resultado final: una malla cristalina protectora alrededor del diente.

Las pastas dentales con flúor, por su parte, pueden retrasar la pérdida de esmalte. Sin embargo, la queratina es capaz de proporcionar "protección estructural y alivio de los síntomas". Tal y como reza la publicación, esto podría reducir la necesidad de empastes o coronas dentales en las primeras etapas del daño.

En declaraciones recogidas por el medio, Sarah Gamea, otra de las participantes del estudio, celebra que "esta tecnología une la biología con la odontología, proporcionando un biomaterial respetuoso con el medio ambiente que imita los procesos naturales". Además, con el nuevo descubrimiento se evita el uso de resinas plásticas convencionales, que "son tóxicas y tienen menor durabilidad".

Los investigadores creen que el producto podría estar disponible para el consumidor en dos o tres años. "Estamos entrando en un momento emocionante en el que la biotecnología nos permite no sólo tratar los síntomas, sino restaurar la función biológica con materiales del propio cuerpo", concluye Elsarkawi en la publicación.