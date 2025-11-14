Kiko Matamoros expone lo que hubiese pasado en España si esta frase de Rosalía la hubiese dicho Tamara Falcó

Si hay una protagonista esta semana en España es Rosalía. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a diarios como Financial Times o The Times, todo el mundo está hablando de Lux, el nuevo disco de la artista catalana.

"Pues me ha parecido una maravilla. Algunas veces habéis comentado en los programas que os he escuchado, que ahora, en los discos, no escuchas todas las canciones, escuchas una, dos o tres, lo que te dé tiempo", dijo este jueves en Radio 3 Pedro Sánchez.

Siendo el halago casi total, Rosalía también se ha enfrentado a alguna que otra crítica. La exnúmero dos del ministerio de Igualdad con Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, ha cargado por el conservadurismo de la artista y Kiko Matamoros se ha fijado en una frase concreta de ella en una entrevista con Bella Freud, bisnieta del conocido psicólogo.

Tumbada en un diván en honor al bisabuelo, Rosalía ha dejado una sentencia que a Kiko Matamoros le ha recordado a Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler, que en los últimos años ha mostrado un gran acercamiento a la religión.

"Cada vez que veo una pluma en la calle o donde esté sentada, sé que es un ángel, sé que estoy protegida. Un amigo me dijo: 'Cuando ves una pluma, es porque hay un ángel cerca'. Y veo muchas plumas en mi vida. Sé que estoy guiada y protegida. Es una creencia muy fuerte que tengo. Por eso, aunque alguien me envíe un mal de ojo, no pueden tocarme", ha dicho concretamente Rosalía.

Aquí ha entrado Matamoros y ha espetado en su perfil de X: "Cada día estoy más convencido de que la humanidad es idiota: si las declaraciones de Rosalía a la bisnieta de Freud, hablando de su fe y contando que cuando ve una pluma sabe que es un ángel, las hace Tamara Falcó, estaríamos asistiendo a un linchamiento".