Ángela Rodríguez Pam, exsecretaria de Estado de Igualdad, se despacha así sobre el nuevo disco de Rosalía

Mucho se ha escrito ya sobre Lux, el nuevo disco de Rosalía, pero pocos se han atrevido a criticarlo como lo ha hecho Ángela Rodríguez Pam, exsecretaria de Estado de Igualdad con Irene Montero, en Carne Cruda, el programa de Javier Gallego.

Rodríguez ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, que Rosalía no haya entrado en debates políticos cuando se le ha preguntado por el genocidio en Gaza: "Detrás de cada batalla cultural hay un debate ideológico. Cada vez que Rosalía dice 'no, yo no tengo tiempo para pensar en quienes odian. No, yo no quiero poner un story condenando el genocidio en Gaza' lo que está haciendo es intentar despolitizar una propuesta que claramente tiene una ideología detrás. Esto es evidente y hay que reconocerlo".

Ha hablado también la exdirigente política, que se define en su perfil de X como "Filósofa feminista queer", de la estética de del videoclip Berghain, lo primero que vio la luz de este primer disco de la artista catalana.

"Hay que hablar de la belleza"

"El planteamiento estético que está haciendo Rosalía resuena con la estética conservadora en muchos sentidos y esa estética conservadora remite a posiciones ideológicas en las que las mujeres tenemos menos derechos", ha señalado Rodríguez sobre el vídeo, donde Rosalía sale, entre otras cosas, planchando.

Por último, ha señalado Rodríguez que la izquierda tiene que recuperar el terreno perdido en según qué ámbitos donde la derecha maneja el relato: "La izquierda y el feminismo tenemos que pensar por qué no estamos ofreciendo una alternativa en términos estéticos, en términos de trascendencia y espiritualidad que dé respuesta a lo mal que nos hace sentir el capitalismo".

"Y, por qué no, creo que también hay que hablar de la belleza. ¿Por qué la izquierda o el feminismo no se preocupa de la belleza? Esto es algo que es una reflexión que va mucho más allá de lo que tiene que ver con el catolicismo", ha zanjado sobre el asunto. Una opinión que ha generado numerosas reacciones en X.