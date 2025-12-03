Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La decisión de Leonor y Sofía deja en manos de los hijos de las infantas Elena y Cristina la petición que llevan años haciendo desde Menorca
Life
Life

La decisión de Leonor y Sofía deja en manos de los hijos de las infantas Elena y Cristina la petición que llevan años haciendo desde Menorca

El ayuntamiento de Ciutadella sigue intentando que los herederos de Juan Balada den el paso que esperan desde hace mucho tiempo.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
La princesa Leonor y la infanta Sofía en su visita a Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025
La princesa Leonor y la infanta Sofía en su visita a Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025.Chema Clares

Los miembros de la familia real suelen recibir cuantiosas herencias. Está el dinero contante y sonante, como el que el rey Juan Carlos y las infantas Pilar y Margarita recibieron de su padre, o también las joyas. No hay más que ver el legado de Victoria Eugenia a las reinas de España.

Hay algunas que han traído o traerán dolores de cabeza, como la de Juan Carlos I. Cuando en 2020 se descubrió la existencia de que Felipe VI era beneficiario de la Fundación Lucum, renunció a la herencia que le pudiera corresponder de su padre cuando este fallezca y le retiró su asignación.

  El Rey Felipe VI junto a su padre, Juan Carlos I.via Associated Press

Luego hubo otra que sí se ha producido y que aunque fue un foco de preocupación, ha servido para una causa noble. De todos modos, hay un tema pendiente que todavía no se ha solucionado. El asunto comenzó con la muerte de Juan Ignacio Balada Llabrés, fallecido el 18 de noviembre de 2009. Para sorpresa de todo el mundo, el empresario legó su fortuna a buena parte de la entonces familia del rey.

En concreto, la mitad se dividió a partes iguales entre Felipe y Letizia, sus dos hijas y los seis nietos restantes de los reyes Juan Carlos y Sofía. El testamento especificaba que la otra mitad debía servir para que los entonces príncipes de Asturias crearan una fundación de interés general. Si no aceptaban la herencia iría para el estado de Israel.

  La reina Letizia, el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada a la recepción en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional este domingo. EFE/ Fernando VillarEFE

Fue un quebradero de cabeza, pero Felipe y Letizia decidieron aceptar. El 23 de abril de 2010 se creó la Fundación Hesperia, que como pidió Balada apoya la monarquía en España y fuera de ella y su fomento a través de las ciencias y las artes, pero los reyes fueron más allá y gracias a esta entidad se fijó como objetivos la formación de la juventud para facilitar su mejor acceso al mercado de trabajo, la promoción, participación y fomento de proyectos de carácter social y el fomento de la cultura.

Felipe y Letizia y sus hijas han renunciado a la herencia

Por supuesto Felipe y Letizia comunicaron el 16 de enero de 2010 "que la parte que pudiera corresponderles en la herencia del Señor Balada se destinaría íntegramente a fines sociales". Con respecto a Leonor y Sofía, hubo que esperar que fueran mayores de edad, aunque se ha sabido que ambas han renunciado igualmente a la herencia, que incluye un palacete situado en Ciutadella que el ayuntamiento reclamó a Casa Real para darle un uso público. Sin embargo, la petición ha caído en saco roto durante años porque todos los nietos de Juan Carlos y Sofía debían ser mayores de edad.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, los reyes Felipe Letizia y sus hijos, la infanta Elena y sus hijos y la Infanta Cristina y los suyos en el 80 cumpleaños de la reina Sofía
  Los reyes Juan Carlos y Sofía, los reyes Felipe Letizia y sus hijos, la infanta Elena y sus hijos y la Infanta Cristina y los suyos en el 80 cumpleaños de la reina Sofía en 2008.FRANCISCO GOMEZ / CASA REAL

La infanta Sofía, la más joven de los nietos, cumplió 18 años el 29 de abril de 2025, por lo que el consistorio menorquín volvió a solicitar a La Zarzuela la cesión del palacete. Como publica Menorca Info, Casa Real ha respondido que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han renunciado a su parte de la herencia, siguiendo así los pasos de sus padres. Sin embargo, no tiene poder de decisión sobre la cesión del edificio ya que Felipe y Victoria de Marichalar y Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin son también herederos.

Así, después de la renuncia de los reyes y sus hijas, lo que pase con el palacete ya es decisión de los hijos de las infantas Elena y Cristina y de la Fundación Hesperia. Lo apropiado sería que la vivienda que fue de Juan Ignacio Balada Llabrés pueda tener un uso social y que la herencia económica de los Marichalar y los Urdangarin vaya a parar a fines sociales.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 