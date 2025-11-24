La celebración por el 50º aniversario de la monarquía: un invitado tan inesperado como incómodo, una nueva 'princesa' y las ausencias más llamativas en El Pardo 

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo.

El 22 de noviembre de 2025 se cumplieron 50 años desde la subida al trono de Juan Carlos I, lo que supuso el regreso de la monarquía a España. Siguiendo el estilo de la casa real de no hacer uso de la pompa y la fanfarria para las grandes ocasiones, la efeméride se conmemoró con la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los padres de la Constitución que siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, en el Palacio Real, seguido del acto 50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia, en el Congreso de los Diputados con la presencia de los reyes y sus hijas Leonor y Sofía.

Eso sucedió el viernes 21 y sin la presencia del rey Juan Carlos, que no fue invitado argumentando que al estar retirado de los actos oficiales desde 2019 su presencia no cabía. Sí se requirió su presencia ya el día 22 en el almuerzo privado celebrado en el Palacio de El Pardo que estaba restringido a familiares y a personas muy allegadas a la familia real y la familia del rey.

El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada al Palacio de El Pardo este sábado. Cuando se cumplen cincuenta años de su proclamación, la Familia Real celebra un almuerzo en El Pardo de carácter privado en honor a los premiados con el Toisón de Oro, al que acude el monarca emérito, que no ha participado en los actos oficiales programados. EFE/ Sergio Pérez EFE

El rey Juan Carlos apareció hacia las 13:10 horas tras haber llegado a Madrid procedente de Abu Dabi. Llegaron posteriormente la reina Sofía, la infanta Elena, sus hijos, Froilán y Victoria Federica, la infanta Cristina y sus cuatro vástagos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, así como los primos Gómez-Acebo y los Zurita. No faltaron por supuesto los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que aparecieron por el Real Sitio juntos en el mismo coche. Si bien en contextos oficiales el rey y su heredera no viajan juntos, en desplazamientos olvidan esta norma no escrita de las monarquías.

Pero hubo más invitados, muchos más. Los Marichalar y los Urdangarin, que exhibieron su unidad de primos, llegaron con dos personas que ya son parte de la familia. Se trata de Johanna Zott, novia de Pablo Urdangarin, y Olympia Beracasa, pareja de Miguel Urdangarin.

La infanta Elena y Froilán en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo. Sergio R Moreno

Y por supuesto estuvo la familia de la reina Sofía porque no hay que olvidar que no solo se cumplía medio siglo desde que se convirtió en la reina consorte de España, sino que en este almuerzo se le rendía tributo a ella tras su entrada en la Insigne Orden del Toisón de Oro como reconocimiento a una vida de servicio a la corona y a España.

Así, viajaron desde sus respectivos lugares de residencia la reina Ana María, viuda de Constantino de Grecia, hermano de doña Sofía, Pablo y Marie Chantal de Grecia, la princesa Alexia y su marido Carlos Morales, Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis, Philippos de Grecia y la princesa Theodora y Matthew Kumar.

Juan Urdangarin, Irene Urdangarin, Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, Pablo Urdangarin y Johanna Zott en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo. Sergio R Moreno

Por si fuera poco, acudieron al almuerzo otros parientes como Ana de Orleans, sus hijos, el duque de Calabria, y Cristina de Borbón-Dos Sicilias, su yerno Pedro López Quesada, y sus cuñados Teresa de Borbón-Dos Sicilias e Íñigo Moreno de Arteaga, que por cierto son los abuelos maternos de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid. No faltaron Tessa de Baviera, prima del rey Juan Carlos, y Miriam de Ungría, viuda de Kubrat de Bulgaria y actual mujer de Ghazi bin Muhammad de Jordania, así como Konstantin de Bulgaria, íntimo amigo de Felipe VI y padrino de la infanta Sofía.

Pero hubo uno más, el más inesperado y para algunos incómodo. Se trata de Luis Alfonso de Borbón, primo segundo de Felipe VI, hijo de Carmen Martínez-Bordiú y el fallecido duque de Cádiz, y bisnieto tanto del rey Alfonso XIII como del dictador Francisco Franco. Inesperado porque su relación con la familia real ha sido irregular, aunque sí fue cercano a la infanta Pilar y a alguno de sus hijos, si bien tuvo problemas con uno de ellos, Bruno Gómez-Acebo, por el impago de un alquiler.

Luis Alfonso de Borbón en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo. Europa Press via Getty Images

Cuando el nieto del infante Jaime se casó con Margarita Vargas, no fue ni un Borbón-Grecia, y no consta que tengan mucho trato. De hecho, aunque el hijo no tiene que ver con lo que hiciera el padre, Juan Carlos I y su primo Alfonso de Borbón estuvieron enfrentados cuando hubo una posibilidad de que Franco se desdijera y nombrara sucesor a título de rey al duque de Cádiz, convertido en su nieto político en 1972. Aquello no ocurrió, pero desde luego no contribuyó a que los primos tuvieran una relación cercana.

Por otro lado, esto ya es cosa del hijo, Luis Alfonso de Borbón, se ha erigido como un gran defensor del legado del dictador Franco, de su bisabuelo, lo que sin duda le convierte en alguien polémico e incómodo. Así, que haya acudido a El Pardo para comer con sus parientes y los de la reina Sofía ha resultado sin duda llamativo.

Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis, Alexia de Grecia y Carlos Morales, Theodora de Grecia y Matthew Kumar, Philippos de Grecia y Victoria Federica en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo. Sergio R Moreno

Menos chocante fue el debut de la nueva 'princesa'. Se trata de Chrysi Vardinoyannis, que se casó con Nicolás de Grecia en tiempo récord. En 2024 se conoció que el tercer hijo de los últimos reyes de los helenos se divorciaba de Tatiana Blatnik, en enero de 2025 se conoció que salía con Chrysi Vardinoyannis, miembro de una rica familia griega, y en febrero se casaron. A esa boda acudieron la reina Sofía, la infanta Cristina e Irene de Grecia, así que este almuerzo era un buen momento para que Chrysi Vardinoyannis, princesa de Grecia y Dinamarca por cortesía, conociera al resto de la familia.

Sin Irene de Grecia, Nina Flohr, ni la novia de Juan Urdangarin

Y luego las ausencias. La más triste fue la de Irene de Grecia, que por ejemplo sí pudo ir a la boda de su sobrino Nicolás en febrero, pero a la que ya le fue imposible viajar a Mallorca en verano como solía ser habitual. La hermana de la reina Sofía sufre un grave deterioro y está muy delicada, así que no consta que pueda salir ya de La Zarzuela, donde está muy bien cuidada y atendida.

Ana de Orleans y el duque de Calabria en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo. Europa Press via Getty Images

Hubo otras que llamaron la atención como la de Nina Flohr, esposa de Philippos de Grecia, la única nuera de Ana María de Grecia ausente. Si acudió no entró con su marido y sus cuñados, a los que sí se pudo fotografiar a su entrada en El Pardo, así que parece que por los motivos que sean, no haya estado presente.

De este modo, no ha coincidido tampoco esta vez con su nueva cuñada Chrysi Vardinoyannis, a cuya boda no asistió. De hecho, Philippos y Nina fueron los grandes ausentes a este enlace relámpago, lo que dio pábulo a rumores de que no estaban a favor de esta unión y que se posicionaban del lado de Tatiana Blatnik. Esta vez sin embargo sí ha estado presente Philippos de Grecia.

Ana María de Grecia y Marie Chantal de Grecia en el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo. Sergio R Moreno

Finalmente hubo otra nuera que se perdió la comida. Se trata de Sophia Khan, la joven canadiense con la que fue fotografiado Juan Urdangarin en actitud cariñosa. Pablo y Miguel Urdangarin sí llevaron a sus novias porque mantienen relaciones largas y estables, sin embargo el primogénito de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin no creyó conveniente ir con pareja tan pronto.

Y así se celebró un cónclave familiar que duró algo más de tres horas. Hubo un cóctel, luego un almuerzo con una sola mesa larga en la que como ocurre con royals o plebeyos, cada uno se sentó con la gente con la que más cómodo está, un discurso del rey con palabras para los reyes Juan Carlos y Sofía, y después de los cafés, cada uno a su casa. ¿Hablarían de la polémica biografía del rey Juan Carlos? Solo ellos lo saben.