Zapatero sale a defenderse de la imputación: "Lo reafirmo con toda contundencia"

Y Zapatero rompió el silencio, tras haber transcurrido unas horas de que se conociese su imputación en una supuesta causa relacionada con los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y estafa documental. El exmandatario ha remitido un vídeo en el que vuelve a defender su inocencia y reitera algunas de las explicaciones que ya dio en el pasado en el marco de la comisión de investigación a la que fue citado en el Senado.

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha indicado el expresidente, quien también ha insistido en que todos sus ingresos y remuneraciones han sido declarados legalmente a través del IRPF y "con absoluta transparencia y legalidad".

No se ha quedado ahí Zapatero, quien también ha negado haber realizado gestión alguna ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, cuestión que ya había manifestado, pero que ahora "lo reafirmo con toda contundencia".

Se defenderá y hablará ante los medios en los próximos días

Por otra parte, Zapatero también ha confirmado que dará la batalla legal por su defensa, pero ha anunciado que en los próximos días dará más información al respecto y que también contestará a las preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa. También ha prometido total colaboración con la Justicia.