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Zapatero sale a defenderse de la imputación: "Lo reafirmo con toda contundencia"
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Zapatero sale a defenderse de la imputación: "Lo reafirmo con toda contundencia"

El expresidente del Gobierno rompe su silencio y promete que dará batalla legal, que colaborará con la Justicia y que comparecerá ante los medios en los próximos días.

Antón Parada
Antón Parada
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.RTVE

Y Zapatero rompió el silencio, tras haber transcurrido unas horas de que se conociese su imputación en una supuesta causa relacionada con los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y estafa documental. El exmandatario ha remitido un vídeo en el que vuelve a defender su inocencia y reitera algunas de las explicaciones que ya dio en el pasado en el marco de la comisión de investigación a la que fue citado en el Senado.

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha indicado el expresidente, quien también ha insistido en que todos sus ingresos y remuneraciones han sido declarados legalmente a través del IRPF y "con absoluta transparencia y legalidad".

No se ha quedado ahí Zapatero, quien también ha negado haber realizado gestión alguna ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, cuestión que ya había manifestado, pero que ahora "lo reafirmo con toda contundencia".

Se defenderá y hablará ante los medios en los próximos días

Por otra parte, Zapatero también ha confirmado que dará la batalla legal por su defensa, pero ha anunciado que en los próximos días dará más información al respecto y que también contestará a las preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa. También ha prometido total colaboración con la Justicia.

Antón Parada
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Redactor de El HuffPost de actualidad y última hora en Hard News. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia y Radio Voz durante un lustro antes de llegar a El HuffPost en 2021.

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