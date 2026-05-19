Sánchez pide al PSOE "defender el buen nombre" de Zapatero, en "momentos duros"

Pedro Sánchez ha movido ficha en medio del terremoto político causado tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación sobre el rescate con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra. No ha habido una sola fisura y el mandatario español ha reaccionado en sintonía con el mensaje trasladado desde Ferraz, un cierre de filas declarado horas antes.

En este sentido, y según ha adelantado la Cadena SER tras tener acceso a la información, Sánchez ha remitido un mensaje privado a los miembros de la cúpula socialista, es decir, la Comisión Ejecutiva Federal. En dicha comunicación, el presidente ha admitido la dureza del golpe para un activo clave del socialismo —y que fue determinante para salvar las elecciones del 23J—, pero también ha roto una lanza por el expresidente Zapatero.

"Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista", ha señalado Pedro Sánchez, según la SER.

Rebeca Torró rememora las palabras de Aznar: "'El que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión'"

En este sentido, esta mañana y tras conocerse la imputación y llamada a declarar de Zapatero, Ferraz lanzó un comunicado en el que quiso mostrar "un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia", al tiempo que han puesto el foco en la aversión que las dos derechas le tienen a Zapatero, una cuestión que achacan a los avances sociales logrados durante sus dos mandatos y "durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social".

Así, la 'número 2' del PSOE, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha apuntado en una publicación en su cuenta oficial de X hacia una suerte de lawfare, aludiendo a las palabras del expresidente popular José María Aznar, en un acto público, en las que arengó a que "el que pueda hablar, que hable, el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva" y que "cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos".

Concretamente, se ha referido al "'el que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión". Torró también ha indicado, a título personal, que "el presidente Zapatero tiene todo mi apoyo", además de hacer una llamada al "respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia".