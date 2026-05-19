Todo lo que se sabe sobre Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero que registra la UDEF

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por un supuesto caso de blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional investiga al expresidente en un proceso en el que trata de averiguar si el rescate de la aerolínea Plus Ultra sirvió para el lavado de dinero.

La UDEF ha registrado esta mañana el despacho de Zapatero en Madrid, y ha procedido a hacer lo propio con tres sociedades mercantiles. Una de ellas es la empresa de las hijas del expresidente: Whathefav.

Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas de Zapatero, han estado presentes en el registro que ha llevado a acabo la UDEF en la sede de su empresa, acompañadas de su abogada, según ha adelantado EFE.

Ambas se hicieron conocidas por primera vez en el año 2009, debido a la famosa fotografía junto a Obama y su familia. Desde entonces no se ha vuelto a conocer mucho de ellas. Hasta la UDEF las ha empezado a investigar por el caso Plus Ultra. Pero ¿qué se sabe sobre ellas y su empresa?

Así es Whatefav, la empresa de las hijas de Zapatero

WhatheFav es una agencia de publicidad fundada en 2019 por Laura Rodríguez Espinosa. La administra junto a su hermana Alba. Tiene su oficina en el barrio de Tetuán, en Madrid, y cuenta con una plantilla menor a diez empleados, según la información que facilita en LinkedIn.

En Instagram se definen como una "agencia multimedia, creativa y digital". No es una empresa que se prodigue mucho por las redes sociales. En la citada cuenta reúne nueve publicaciones, la última de ellas del pasado mes de enero.

"Creamos ilustraciones originales para cualquier ocasión o hito... Diseños únicos que capturan la esencia de cada celebración y le dan a tu marca un toque creativo, atractivo y totalmente alineado con tu estilo", aseguran en una de sus publicaciones.

En su página web aseguran ser "pioneros y creadores de estrategias de marketing dentro y fuera de los deportes electrónicos. Nuestro cometido es ayudar a que las empresas consoliden su marca y dar soporte en el mundo del eSports".

Aunque Whathefav se dedica a crear contenido multimedia de todo tipo, tiene su especialización en el ámbito de los eSports. La empresa hace seguimiento de competiciones de juegos como League of Legends o Clash Royale.

El capital social de la compañía es de 3.000 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros, según detalla el portal Empresia.

Por qué la UDEF investiga a las hijas del expresidente

La empresa clave en el 'caso Plus Ultra' es Análisis Relevante SL, una consultora que trabajó para la aerolínea rescatada con dinero público después de la pandemia. La compañía declaró haber ingresado 650.522 euros entre 2020 y 2023.

Zapatero admitió en el Senado, durante la comisión de investigación del caso Koldo, haber cobrado 70.000 euros de media al año por labores de consultoría realizadas para Análisis Relevante. También reconoció ser amigo cercano de Julio Martínez, administrador de la consultora.

Es aquí donde entra en juego WhathTheFav: “Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”, explicó Zapatero en la comisión.

WhatTheFav, por lo tanto, habría realizado labores de comunicación y marketing para Análisis Relevante. La UDEF investiga ahora la relación entre ambas empresas.

El expresidente también aclaró en el Senado que no tenía constancia de que Análisis Relevante trabajase con Plus Ultra.