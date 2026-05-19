Ramón Espinar aclara lo que significa la investigación a Zapatero y acaba haciendo este vaticinio 

El que es uno de los fundadores de Unidas Podemos, tertuliano y analista político, Ramón Espinar, ha publicado un tuit para hablar de la investigación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha conocido este martes a raíz de un posible blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra.

Tal y como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado El País y la Cadena SER, el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional está investigando las posibles vinculaciones del también ex secretario general del PSOE en un proceso en el que se averigua si el rescate con fondos públicos de la aerolínea, por valor de 53 millones de euros, sirvió para un supuesto lavado de dinero.

Espinar ha querido valorar a través de su perfil de X todo lo que supone para el tablero político actual esta investigación al exlíder socialista y, lo que realmente implicaría, una condena firme.

"Zapatero está investigado, lo cual es grave y pone en alerta a la democracia. Investigado no quiere decir encarcelado ni culpable. Quiere decir que le están investigando", ha comenzado escribiendo.

El analista ha reconocido que "personalmente, le deseo suerte" y que políticamente, espera que "se aclare y no haya nada". En caso de que sí que salgo algo ha asegurado que es "game over".

La imputación de Zapatero

Según la información de la SER, Zapatero habría cobrado más de 400.000 euros en concepto de consultorías relacionadas con el rescate de dicha aerolínea, y durante un lustro. Siempre ha mantenido también todo lo que percibió lo declaró correctamente.

El citado medio también expone que las primeras informaciones judiciales apuntan a supuestos pagos constatados sospechosos a las hijas del expresidente Zapatero, por valor de más de 600.000 euros.

Según El Confidencial, estas percibieron al menos 661.000 euros por trabajos de asesoramiento y comunicación online sin haber sido acreditados a través de la mercantil Análisis Relevante S.L.