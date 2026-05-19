Análisis Relevante, la empresa relacionada con Zapatero con un papel clave en el 'caso Plus Ultra'

Agentes de la policía salen del despacho de Zapatero en calle Ferraz

Para conocer en profundidad el 'caso Plus Ultra' hay que detenerse en una de las empresas implicadas: Análisis Relevante.

Esta consultora trabajó para la aerolínea que fue rescatada con dinero público, y es una de las claves que investiga la UDEF.

El administrador de Análisis Relevante es el empresario Julio Martínez, amigo del expresidente, según ha admitido el propio Zapatero. Tanto él como sus hijas trabajaron para la consultora.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la investigación a la empresa de sus hijas (WhatTheFav) está relacionada con Análisis Relevante.

Pero ¿por qué se investiga exactamente a Análisis Relevante? ¿Y cuál es la relación entre esta empresa y Zapatero?

Por qué Análisis Relevante es clave en el 'caso Plus Ultra'

Julio Martínez fundó Análisis Relevante en febrero de 2020. El objetivo era poner en marcha una startup que se dedicase a la elaboración de informes de geopolítica para empresas, según indica El País.

La compañía declaró haber ingresado 650.522 euros entre 2020 y 2023. Es la única empresa de Julio Martínez ubicada en Madrid.

Desde el primer año de su creación, Análisis Relevante facturaba a Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros.

Anticorrupción investiga desde hace años una supuesta organización criminal que utilizó el dinero del rescate para lavar dinero procedente de Venezuela.

Y es aquí donde entra Análisis Relevante: la UDEF, una vez pone en marcha la investigación, encuentra en el ordenador de Julio Martínez un contrato que implica a Plus Ultra y Análisis Relevante. La aerolínea le daría una comisión del 1% del rescate a la consultora si este se lograba. Aquí estaría el delito de tráfico de influencias que se está investigando.

La relación entre Análisis Relevante, Zapatero y sus hijas

Un punto clave en la imputación de Zapatero y la investigación a sus hijas está en la relación con Análisis Relevante.

Durante la comisión de investigación del caso Koldo, Zapatero admitió haber cobrado 70.000 euros de media al año por labores de consultoría realizadas para la empresa.

“Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”, detalló Zapatero en la comisión.

WhatTheFav habría realizado labores de comunicación y marketing para Análisis Relevante, por las que recibió la cantidad de 239.755 euros, mientras que Zapatero, además de ser amigo de Julio Martínez, habría llevado a cabo labores de consultoría que no se han especificado del todo. A buen seguro, este será uno de los puntos que deberá aclarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional.