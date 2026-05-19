La imputación de Zapatero, en directo | El registro al despacho de Zapatero y a tres mercantiles causa un terremoto político: todas las reacciones al minuto
La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno en un proceso en el que se averigua si el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra sirvió para un supuesto lavado de dinero.
Las primeras respuestas a la encuesta que ha lanzado El HuffPost recogen la diversidad de opiniones que tienen los lectores.
Por un lado, hay quienes apuntan a que esta imputación es un caso de lawfare. Varias respuestas van por esta línea. droeda comenta: "Los ataques de la derecha son permanentes. "Difama que algo queda", parece ser su táctica. Es horroroso. Espero que reflexionen y se dediquen a hacer POLÍTICA y hagan una oposición responsable".
Pero también hay quien ve los indicios por los que se habría imputado al expresidente del Gobierno. Un lector que firma como yo apunta que se rescató una línea aérea con dinero público mientras el expresidente "cobraba por trabajos y análisis al empresario de esa línea. Blanco y en botella". Tú también puedes opinar:
La dirección nacional socialista ha remitido un comunicado en el que muestran su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que este martes ha sido llamado a declarar como imputado por tres presuntos delitos en la investigación acerca del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, en pandemia.
Una querella que recogía declaraciones de Víctor de Aldama en el programa "Horizontes de la cadena La Sexta" (sic), refiriéndose a Horizonte de Cuatro.
La imputación al expresidente Zapatero viene tras una querella del sindicato ultraderechista "Manos Limpias".— Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) May 19, 2026
Estos ultras aportan como prueba una entrevista del delincuente Aldama en la televisión y la noticia amplificada por un pseudomedio.
Esta parte algunos la obvian. pic.twitter.com/jgvRFSaVTR
La imputación de Zapatero en la Audiencia Nacional ha agitado la actualidad política española y está marcando la jornada. ¿Qué impresión tienes con lo que se conoce de momento?
"Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político", ha escrito el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
Según ha confirmado La hora de TVE, las hijas de Zapatero están presentes en la sede de su empresa, What The Fav, donde la policía también está practicando un registro. Según ha podido confirmar este programa, las hijas no están en ninguna fase procesal, por lo que no estarían imputadas, y están colaborando con los investigadores.
El registro continúa, pese a que varios agentes han guardado ya en el maletero de uno de los coches patrulla hasta cinco maletines.
El despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Martínez Zapatero, se ubica en el número 35 de calle Ferraz: justo en frente de la sede federal del PSOE. En la misma siguen haciendo una inspección varios agentes del Grupo de Operaciones e Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional, que llegaron a la oficina alrededor de a las 09:45 horas.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado "de piedra" al conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado".
En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha afirmado que no dispone de información sobre la imputación de Rodríguez Zapatero por tres delitos, aunque ha señalado que sabe que "se comentan muchas cosas".
"Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE", ha dicho García-Page, que ha admitido que la imputación de Zapatero es "una noticia telúrica".
Juanma Moreno cree que la imputación de Zapatero va a hacer "tambalear muchas cosas" en el Gobierno. "Nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un expresidente".
"Es algo insólito y que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años", ha asegurado en una entrevista con la COPE.
La orden de registro la ha dado el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Este magistrado asumió la competencia sobre el caso el pasado 3 de marzo y en sus manos está revisar si hubo un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra. Aquí tienes más información.
El portavoz del PP, Borja Sémper, también se ha pronunciado en su cuenta de X: "Todo se terminará por saber, nadie es impune, el Estado de Derecho se impondrá".
Se une así a otros políticos de la oposición que ya se han expresado sobre la imputación de Zapatero, como Miguel Tellado.
"España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar", ha anunciado Sémper.
Zapatero ha sido imputado por el 'caso Plus Ultra'. Es la noticia política del día y sin duda dará que hablar a lo largo de las próximas semanas. El expresidente tendrá que declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional.
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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha hablado abiertamente de una moción de censura en una entrevista en Telecinco. Garriga ha señalado que "no se entendería" que Feijóo no la presente.
"El Gobierno está hasta las cejas de corrupción", ha apuntado.
El expresidente del Gobierno tendrá que declarar el 2 de junio en el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez titular es José Luis Calama.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha señalado que la imputación de Zapatero es de una "gravedad extrema" y ha exigido explicaciones.
"No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha publicado Tellado en su cuenta de X.
"El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, ha añadido en la misma publicación.
¡Buenos días! La Audiencia Nacional ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado el próximo 2 de junio en la causa que examina el rescate público de Plus Ultra. El expresidente del Gobierno deberá comparecer por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en torno a la operación, que movilizó 53 millones de euros de fondos estatales para salvar a la aerolínea.
La instrucción la dirige el juez José Luis Calama, al frente del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, y sigue el rastro de varias operaciones mercantiles presuntamente ficticias dentro del caso, según ha avanzado la Cadena SER citando fuentes jurídicas.
Entre los hechos bajo examen figuran los algo más de 400.000 euros que Zapatero cobró durante cinco años por servicios de consultoría vinculados al rescate, una facturación que el propio exdirigente socialista ha admitido en distintas ocasiones y que asegura haber declarado, en sus palabras, como "no puede ser de otra manera".