La imputación de Zapatero, en directo | El registro al despacho de Zapatero y a tres mercantiles causa un terremoto político: todas las reacciones al minuto

Opiniones diversas entre los lectores de El HuffPost

Las primeras respuestas a la encuesta que ha lanzado El HuffPost recogen la diversidad de opiniones que tienen los lectores.

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​Por un lado, hay quienes apuntan a que esta imputación es un caso de lawfare. Varias respuestas van por esta línea. droeda comenta: "Los ataques de la derecha son permanentes. "Difama que algo queda", parece ser su táctica. Es horroroso. Espero que reflexionen y se dediquen a hacer POLÍTICA y hagan una oposición responsable".



Pero también hay quien ve los indicios por los que se habría imputado al expresidente del Gobierno. Un lector que firma como yo apunta que se rescató una línea aérea con dinero público mientras el expresidente "cobraba por trabajos y análisis al empresario de esa línea. Blanco y en botella". Tú también puedes opinar:

