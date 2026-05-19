El PSOE cierra filas con Zapatero: "'El que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión"

Espaldarazo máximo y cierre de filas en Ferraz en torno a quien representa no solo uno de los pilares del legado del socialismo en la gobernabilidad de España, sino uno de los actuales pesos pesados políticos y activo electoral en el PSOE. La dirección nacional socialista ha remitido un comunicado en el que muestran su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que este martes ha sido llamado a declarar como imputado por tres presuntos delitos en la investigación acerca del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, en pandemia.

En este sentido, en dicho comunicado, desde Ferraz quieren transmitir "un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia", al tiempo que han puesto el foco en la aversión que las dos derechas le tienen a Zapatero, una cuestión que achacan a los avances sociales logrados durante sus dos mandatos y "durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social".

Torró: "Zapatero tiene todo mi apoyo"

Así, la 'número 2' del PSOE, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha apuntado en una publicación en su cuenta oficial de X hacia una suerte de lawfare, aludiendo a las palabras del expresidente popular José María Aznar, en un acto público, en las que arengó a que "el que pueda hablar, que hable, el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva" y que "cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos".

Concretamente, se ha referido al "'el que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión". Torró también ha indicado, a título personal, que "el presidente Zapatero tiene todo mi apoyo", además de hacer una llamada al "respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia".