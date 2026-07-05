La nueva realidad climática: una cúpula desencadena una ola de calor con valores de temperatura extremos

No había comenzado oficialmente el verano y la primera ola de calor de la temporada derritió a España, pero también a media Europa, donde los estragos en países que no están acostumbrados a temperaturas por encima de los 30º han costado demasiadas vidas y han avivado el debate sobre la resistencia a la tecnología de refrigeración y el coste energético.

En España estas temperaturas no nos son ajenas, nuestra tradición climática nos ha preparado para sortear días tórridos, pero los episodios de calor extremo se han agudizado y en los últimos años acaparan la conversación pública del verano mientras esperamos que la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, ponga fecha a la siguiente ola de calor. Y esta vez no se ha hecho esperar.

"En los próximos días se espera una dorsal sobre nuestro territorio y una dana que se situará al oeste de la península Ibérica. Esta configuración, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerán la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida, y dará lugar a un episodio de ola de calor, con temperaturas muy altas y persistentes —de día y de noche— a partir del domingo", anuncia el comunicado que la AEMET emitió el pasado viernes, que además avisa de que los valores que se alcancen en algunas zonas de España serán extremos.

Habrá que extremar las precauciones para no poner en riesgo nuestra salud. Ya sabemos: no realizar actividades en las horas centrales del día, tener la casa en penumbra, refugiarnos en piscinas, centros comerciales y parques, vestir con ropa ligera y clara y, sobre todo, beber mucha agua.

Aquí te contamos cómo, cuándo y el por qué de esta segunda ola de calor del verano asociada a un fenómeno cada vez más frecuente.

¿Qué es una ola de calor?

Estamos acostumbrados a la amenaza de termómetros disparados calor, pero que los pueblos de la comarca cordobesa de Alto Guadalquivir —Montoro o La Rambla tienen récords de temperaturas— superen los 40 grados a la sombra no significa que estén bajo el influjo de una ola de calor porque para ello tienen que darse tres condiciones.

"Hay que precisar que cada país tiene un criterio. Por ejemplo, el episodio que hubo en mayo en España no se consideró ola de calor, pero en algunos países europeos, sí. Aquí en España es AEMET la que lo confirma y son básicamente tres cosas las que tienen que suceder. La primera, que al menos en un 10% del territorio se alcancen unos valores extremos de temperatura, es decir, que tenga un cierto alcance espacial. No vale que sea en una zona muy pequeña, sino que más o menos haya una representatividad de las estaciones repartidas por toda la península o por todo o por toda el país. La segunda, que durante al menos 3 días se alcancen esas temperaturas tan altas. Y por último, se establece un umbral de las temperaturas basándose en las más altas que estadísticamente hay en julio y en agosto, y se tienen que alcanzar valores que estén cercanos a esos valores máximos de julio y agosto. Si se cumplen esos tres criterios, pues ya se habla de una ola de calor", explica José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored, la plataforma global de información meteorológica.

¿Asociada a una cúpula de calor?

Confirman los expertos que este episodio de altas temperaturas que vamos a sufrir está asociada a un domo o cúpula de calor, el nuevo concepto meteorológico que ha aparecido en nuestras vidas y que, insiste Viñas, no hemos de confundir con la propia ola de calor, sino que la segunda, la ola de calor, es consecuencia de la primera, de la cúpula de calor.

El domo o cúpula de calor es un sistema de altas presiones que se sitúa en las capas altas de la atmósfera y que favorece la creación de calor y bloquea su salida porque forma una cúpula que impide su movimiento. "Es una estructura física en la atmósfera, una zona donde se concentra mucho el aire y ese aire además tiende a descender, y a calentarse más y a disparar las temperaturas", añade el meteorólogo.

Explica además que fue a partir de las olas de calor extremas que hubo en Norteamérica en 2020, y que afectaron muy de lleno a algunas zonas de Canadá y de Estados Unidos, cuando los meteorólogos empezaron a hablar de este fenómeno que, aunque no era nuevo sí que empezó a tener unas características diferentes y un poco especiales. "Hace años, a lo mejor, llegaba una masa de aire de África y algún día había zonas, no en toda España, que se acercaban a los 40 o llegaban a superarlos. Era algo bastante dinámico y enseguida terminaba el proceso. Ahora, el aire en origen es más cálido y los bloqueos que fuerzan al aire a quedar estático son más persistentes. Por eso adquieren más relevancia ahora esas estructuras y es bastante habitual hablar de las cúpulas o domos de calor", señala.

"Estamos observando cómo el bloqueo que se forma en la atmósfera hace que esas cúpulas se mantengan bastante tiempo encima de una zona y esto hace que se amplifique mucho el efecto de la temperatura y por eso nos llama tanto la atención que ahora tengamos en Francia temperaturas de cuarenta y tantos grados en una ola de calor, cosa que antes era prácticamente impensable, porque esas estructuras están, para entenderlo, campando a sus anchas por la atmósfera cuando se dan condiciones propicias", advierte el experto.

¿Cuánto durará esta ola de calor?

"Ahora tenemos una de estas cúpulas de calor ahí en el Atlántico, cerca de Galicia, y es la que a lo largo del fin de semana irá ganando en extensión", señalaba el experto sobre lo que venía pasando desde el viernes en nuestro país, donde muchas zonas de la península ya sufrían calor muy intenso, especialmente en el suroeste de la península.

Pero será el domingo 5 cuando oficialmente demos 'la bienvenida' a este caluroso capítulo porque se extenderá por más zonas, "porque ese domo, esa cúpula va a ir moviéndose un poco más hacia el interior peninsular y hacia Europa. Y luego, pues a partir del martes y miércoles, van a estar con el problema en Francia, en las Islas Británicas y en otros países europeos", señala el meteorólogo.

Este episodio de calor extremo estará con nosotros seguramente hasta el martes-miércoles de la próxima semana, para cuando se prevé el descenso generalizado de las temperaturas.

¿Se librará algún rincón de España de esta ola de calor?

Esta nueva ola de calor afectará a todo el país de forma generalizada, pero serán las comarcas del suroeste, "que ya estaban teniendo temperaturas altísimas donde probablemente se intensifique algo más el calor todavía. Además se extenderá a la meseta norte, a la zona centro, a Castilla La Mancha y también al interior de Galicia, donde se pueden disparar mucho las temperaturas, advierte José Miguel Viñas.

Un niño refrescándose en un parque de Getxo durante la ola de calor de junio. EFE

Según la AEMET, el domingo "se espera alcanzar los 38-40º C en el valle del Miño, 37-39º Cen el interior de A Coruña, 39-41º C en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42º C en los valles fluviales, los 37-39º C en la meseta sur, los 38-40º C en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y los 35-37º C en Baleares".

La buena noticia, es que, explica el meteorólogo de Meteored, la ola "no va a pillar tan de lleno el Mediterráneo como ocurrió con la última, que también se cebó bastante en el este de la península". E insiste en que "la más afectada va ser más la parte atlántica y un poco más de refilón en el norte de la península, no tanto la zona oriental peninsular ni Baleares".

¿Hasta cuándo podemos sufrir estos episodios de calor extremo?

Aún nos queda mucho verano, habrá algún nuevo episodio similar y sí, como confirma el experto, a finales de agosto habrá un cambio en las temperaturas porque la insolación va disminuyendo. Es decir, "hay más horas de sol ahora, en esta época, que cuando ya va terminando el verano, y eso tiene un cierto reflejo en el comportamiento meteorológico". Pero también es verdad que en los últimos años tampoco "son nada raros los episodios, a veces largos, de calor intenso en septiembre e incluso en octubre".

"Es un poco un estiramiento del tiempo de verano, que ya no se ciñe solo a los meses de julio y agosto, sino que ahora, pues prácticamente desde abril o mayo puede haber semanas complicadas de calor hasta el mes de octubre", afirma.

Meteorológicamente hablando estamos ante una nueva realidad donde, por ejemplo, "los 35 grados en Madrid se ven como normales cuando antes era en los días más calurosos de verano en los que se alcanzaba ese valor". "Hay que adaptarse, hay que cambiar hábitos y, sobre todo, tenemos que adaptar nuestras ciudades, que es algo en lo que se viene insistiendo mucho", argumenta Viñas.

"Estos fenómenos están forzando el cambio, ya no podemos estar ceñidos a las fechas del calendario. Si las piscinas abren, qué sé yo, el 1 de junio, pues a lo mejor habrá que abrir en mayo porque la piscina se tendrá que utilizar como un refugio climático", concluye.