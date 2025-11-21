La psicología define con estos rasgos a las personas que escriben la lista de compra en papel en vez de en el teléfono

Cuando hacemos la compra, por lo general, solemos apuntar la lista de forma digital en nuestro teléfono móvil. Sin embargo, existe una proporción de la población que sigue apostando por la lista de la compra en físico, es decir, en boli y papel, como se hacía antiguamente. Si este es tu caso, la psicología afirma que podrías contar con estos siete rasgos, tal y como recogen en geediting.

Procesas la información de forma más profunda que el resto de la gente. Te gustan los placeres sencillos. Valoras la autonomía y hacer las cosas a tu manera. Cuentas con una gran capacidad de concentración y poca tolerancia a las distracciones. Eres una persona nostálgica. Organizado por naturaleza. Te gusta ir a tu ritmo y evitar hacer las cosas rápido.

En resumen, este tipo de personas suele valorar la concentración frente a la distracción, la calma frente a la velocidad y la simplicidad frente a la complejidad. Y es que, las elecciones que tomamos cada día marcan la diferencia y dicen mucho sobre la personalidad de cada uno.