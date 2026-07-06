Quién es Natalie Harp, la influyente y misteriosa asistente en la sombra de Trump

Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente de EEUU, Donald Trump, camina detrás del mandatario hacia su helicóptero en el jardín sur de la Casa Blanca, el 10 de abril de 2026.

En los pasillos de la Casa Blanca y en los campos de golf de Mar-a-Lago, una figura joven y rubia se ha vuelto omnipresente al lado del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Se trata de Natalie Harp, una expresentadora de televisión de 35 años que hoy ocupa el cargo oficial de asistente ejecutiva del mandatario.

Sin embargo, detrás de su título protocolario se esconde una de las asesoras más cercanas, controvertidas y enigmáticas del republicano, cuyo nivel de acceso ha despertado tanto recelo entre el personal de la Administración como teorías conspirativas en las redes sociales. De la CNN a People, lleva días acaparando miradas por las novedades sobre ella que aporta un libro de reciente publicación.

La historia de Harp con el universo Trump comenzó en 2019, al menos de manera pública. Tras sobrevivir a un diagnóstico de cáncer de hueso en fase II y sufrir graves complicaciones por un error médico (dice que las políticas demócratas la desalentaron a luchar por su recuperación), Harp apareció en la cadena Fox News. En su intervención, agradeció fervientemente al magnate por haber firmado la ley Right to Try (Derecho a intentar), que permite a pacientes terminales acceder a tratamientos experimentales. Harp aseguró que esa legislación le había salvado la vida, una afirmación que varios expertos médicos cuestionaron posteriormente en diversos informes de prensa.

"En lugar de estudiar mis síntomas para diagnosticar mi enfermedad, mi estado y país, controlados por los demócratas, me ofrecieron opioides, barbitúricos, marihuana medicinal, incapacidad, órdenes de no reanimación y, sí, muerte digna. Antes de una cita, incluso me instruyeron sobre la abstinencia voluntaria de comer y beber", acusaba.

El testimonio cautivó a Trump, quien no tardó en invitarla a formar parte del consejo asesor de su campaña presidencial de 2020; la incluyó también como oradora en la Convención Nacional Republicana de ese año, un escenario al que sólo suelen subir los elegidos de la gloria. Tras un breve paso como presentadora en el canal de derechas One America News Network (OANN), Harp se integró de lleno en el equipo personal del expresidente, en 2022, acompañándolo fielmente en su regreso al Despacho Oval tras las elecciones de 2024.

El presidente de EEUU, Donald Trump mira por la ventana de su helicóptero junto a su hijo Eric y su asesora Natalie Harp, 10 de abril de 2026 en Washington. Al Drago for 'The Washington Post' via Getty Images

"La impresora humana" y guardiana de la información

Durante la campaña y ahora en la Casa Blanca, Harp se ha ganado el peculiar apodo de la "impresora humana". Debido a la conocida preferencia de Trump por leer noticias en formato físico en lugar de en pantallas, Harp suele seguir al mandatario a todas partes -incluidos sus recorridos en carrito de golf- cargando una computadora portátil y una pequeña impresora portátil para proveerle al instante artículos de prensa y notas de su interés.

De acuerdo con revelaciones del periodista Michael Wolff en su libro All or Nothing, Harp ejerce un rol de "guardiana" de la información que consume el presidente. Diversos asesores la han descrito como un "conducto directo" y una "facilitadora instantánea de sus impulsos". Si es ella la que se pasa el día controlando lo que él ve, quién tiene acceso a él y qué información llega a su escritorio, surgen preguntas sobre la transparencia en la Casa Blanca, el proceso de toma de decisiones presidencial y la seguridad nacional de EEUU. Así se entiende por qué las redes sociales están que arden estos días sobre lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace. "Gran parte de este contenido provenía de fuentes conspirativas de extrema derecha", expone el New York Times, citando fuentes del gabinete gubernamental.

"A principios de este año, por orden de Trump, Harp publicó un vídeo que incluía imágenes racistas que representaban a Barack y Michelle Obama como simios, y una imagen generada por IA de Trump como una figura similar a Cristo, según fuentes cercanas al asunto. Puede que Harp le esté proporcionando a Trump contenido disparatado, pero nadie la ha acusado de publicar nada en su perfil sin su aprobación", añade The New York Magazine.

Sobre todo, esta revista indica que han saltado las alarmas porque, dice el libro, ha inquietado a sus colegas al dejarle cartas a su jefe con frases como: "Eres lo único que me importa". Así que eso ha alentado la idea de que es posible que ella le proporcione al presidente contenido enloquecido en línea y sea la fuerza impulsora detrás de sus extrañas publicaciones en Truth Social. El equipo del mandatario habla de "cartas devocionales" sin maldad, en las que además indica: "Nunca quiero decepcionarte" y llama "guardián y protector en esta vida" a Trump. "Quiero traerte alegría -escribió, también-, sentir que podemos pasar un día sin tener que hablar nunca de trabajo".

Pero volvamos a Truth Social, porque Harp tiene acceso directo incluso a la cuenta personal de la red de Trump, esa de la que el mundo entero está pendiente cada mañana cuando el neoyorquino se levanta. Es esta asistente la que toma dictado de sus publicaciones e introduce contenidos, directamente. El Wall Street Journal describió su papel en la elaboración de los mensajes en línea de Trump, en mayo pasado, de la siguiente manera: "Le entrega al presidente montones de borradores impresos de publicaciones para redes sociales para su aprobación. Según personas familiarizadas con el asunto, las publicaciones propuestas a menudo reciclan contenido de otras cuentas que Harp o sus asesores creen que le gustarían a Trump".

Su extrema proximidad ha generado tensiones internas: fuentes del entorno presidencial reportaron que la propia Melania Trump ha llegado a encontrar a Harp en los aposentos privados de la familia entregando papeles a altas horas de la noche, expone People.

La asistente Natalie Harp acompaña al presidente de EEUU, Donald Trump mientras aborda su avión tras un acto de campaña, en Manchester, el 27 de abril de 2023. Jabin Botsford / The Washington Post via Getty Images

Desmintiendo el mito

Debido a su constante cercanía física con el mandatario de 80 años, las redes sociales se han inundado recientemente de rumores infundados que afirman que Harp es, en secreto, una "enfermera de cuidados paliativos" contratada para asistir la salud del presidente.

No obstante, una verificación de hechos realizada por el portal especializado Snopes confirmó que dicha afirmación es completamente falsa. Harp posee una licenciatura en administración y un máster en la Universidad Liberty, pero no cuenta con ninguna certificación o licencia de enfermería registrada ni en Washington D. C. ni en el estado de Florida. Su rol es estrictamente político y de asistencia ejecutiva, dicen los aliados del presidente.

A pesar de los constantes roces con otros estrategas de la Casa Blanca, que ven con preocupación su influencia en las decisiones y en las publicaciones más incendiarias del mandatario, personas cercanas a Harp señalan que su devoción responde a una profunda creencia en el excepcionalismo estadounidense. Para Donald Trump, en tanto, se ha convertido en una de las poquísimas figuras de máxima confianza que nunca se apartaron de su lado. Ya se sabe que la lealtad absoluta es la primera exigencia a sus empleados.