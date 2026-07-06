Donald Trump celebra que Balogun juegue los octavos de final del Mundial, pero quiere abolir un derecho que le hubiese impedido ser seleccionado por Estados Unidos

Balogun puede jugar en la selección de EEUU gracias a un derecho que quiere eliminar Trump

Folarin Balogun jugará los octavos de final del Mundial. El delantero del combinado estadounidense podrá disputar el partido a pesar de haber sido expulsado y tener que cumplir la sanción en el cruce contra Bélgica. Y todo por la intervención de Donald Trump, que en una conversación telefónica instó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a revisar el castigo.

Tanto la federación belga como la UEFA han mostrado su indignación. "Manifestamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable", advierte la UEFA en un comunicado en el que considera que la FIFA "traspasa una línea roja".

Distinta ha sido la reacción de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha celebrado que Balogun pueda enfrentarse a Bélgica. "¡Gracias a la FIFA por hacer lo que era correcto, y revertir una gran injusticia!", publicó en sus redes sociales minutos después de que la polémica se diese a conocer.

Sin embargo, y a pesar de la alegría que le pueden causar los goles de Balogun al presidente norteamericano, lo cierto es que sus propias leyes podrían haber impedido que el delantero fuese seleccionado por Estados Unidos.

Balogun nació en Estados Unidos por una simple casualidad

Para comprender esta contradicción hay que remontarse al verano de 2001, momento en el que los padres de Balogun fueron de vacaciones a Estados Unidos.

Cuando pretendieron regresar a Londres, se les negó el embarque por el avanzado estado de embarazo de la madre. Esto provocó que Folarin naciese en Brooklyn, aunque nunca vivió allí. Se crio en la capital inglesa e incluso llegó a jugar en las categorías inferiores de la selección de Inglaterra.

Y entonces ¿por qué está disputando el Mundial con Estados Unidos? Pues por la casualidad de haber nacido allí. Esto le otorga la nacionalidad y pudo elegir entre una y otra selección.

Balogun se decantó por los norteamericanos gracias a un derecho consagrado por la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Un derecho que quiere abolir Trump.

El derecho que quiere abolir Trump y que hubiese perjudicado a su propia selección

Una de las órdenes ejecutivas que firmó Trump el 20 de enero de 2025 incluía la abolición de este derecho. Ahora la ley considera que cualquier persona nacida en Estados Unidos posee la nacionalidad, pero esto podría acabar en las próximas horas.

La decisión de Trump fue impugnada por un grupo favorable a los derechos civiles. En los últimos meses ha ido pasando por diferentes estancias judiciales, así hasta llegar al Tribunal Supremo.

Los magistrados podrían tomar una decisión esta misma semana. La modificación legislativa también impediría conceder la ciudadanía a los hijos de inmigrantes sin papeles. Podría afectar a más de 250.000 bebés al año.

Si entre estos niños se encuentra un futuro Balogun, ya no podría ser seleccionado por Estados Unidos en un futuro.