Las cámaras captan lo que están mirando aquí Felipe VI y Letizia y hay mucho cachondeo por una razón obvia

Los reyes de España han inaugurado este martes la nueva exposición temporal de La Galería sobre la vida y el legado de la reina Victoria Eugenia, esposa del rey Alfonso XIII, abuela de Juan Carlos, bisabuela de Felipe VI y madrina de los dos.

Patrimonio Nacional pone a disposición de los ciudadanos el patrimonio histórico-artístico, gestiona los Reales Sitios y presume con orgullo de la Galería de las Colecciones Reales, un museo situado junto a la Catedral de la Almudena y el Palacio Real de Madrid que fue inaugurado en junio de 2023.

En redes sociales ha dado mucho que hablar la visita de Felipe VI y de Letizia a la exposición y especialmente curioso ha sido el momento en el que el rey de España se ha visto a sí mismo de casi recién nacido.

En una gran foto dentro de la exposición se puede ver lo que fue el bautizo del rey y a la reina Victoria Eugenia sosteniendo en brazos al futuro monarca el 8 de febrero de 1968 en La Zarzuela. Fue su última visita a España. Ena murió en Lausanne, donde vivía desde 1942, el 15 de abril de 1969.

En el vídeo que ha compartido Patrimonio Nacional se puede ver la cara de sorpresa de los reyes al ver la foto en grande.

Qué más hay en la exposición

En la exposición, entre otros elementos históricos, se puede ver la Tiara de la Flor de Lis, o la diadema. La joya fue un encargo de Alfonso XIII a la joyería Ansonera como regalo nupcial para Victoria Eugenia, destaca por sus tres flores de lis, símbolo de los Borbones, hechos de diamantes.

El director de la Galería de las Colecciones Reales comentó en El HuffPost que hay una publicación prologada por el rey: un monográfico sobre la reina Victoria Eugenia lanzado al hilo de la exposición sobre su figura "donde se recopilan 13 artículos que nos ayudan a entender esa huella de Victoria Eugenia en las colecciones reales y distintos aspectos de su vida".