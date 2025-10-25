Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un joven comienza el Camino de Santiago desde Benidorm y avisa a los que quieran seguir su ejemplo: "Es para peregrinos muy veteranos"
Viajes

Viajes

Un joven comienza el Camino de Santiago desde Benidorm y avisa a los que quieran seguir su ejemplo: "Es para peregrinos muy veteranos"

Una travesía de unos 1.140 kilómetros en solitario.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Camino de SantiagoGetty Images

El Camino de Santiago encarna la ilusión de miles de senderistas y peregrinos que, cada año, sueñan con recorrer sus antiguas sendas. Más allá de la tan ansiada meta, cada etapa regala paisajes cautivadores, encuentros inesperados y una constante sensación de superación personal. Existen numerosas rutas posibles, desde las tradicionales y muy concurridas hasta variantes menos transitadas, con niveles de dificultad y ritmo muy distintos.

Hay quien empieza desde la localidad gallega de Sarria, otros que lo hacen desde Tui, en la frontera entre España y Portugal, e incluso quien sale desde la ciudad catalana de Figueres. Richard Nevado, un joven de 24 años nacido en Benidorm, inició a principios de octubre una peregrinación poco habitual: salir andando desde su ciudad natal hasta la catedral de Santiago de Compostela.

Se trata de una travesía de unos 1.140 kilómetros que prevé completar en unas 45 jornadas en solitario, compartiendo todo su recorrido en redes sociales. Richard, que antes había completado el Camino Francés partiendo de Saint-Jean-Pied-de-Port, explica en una entrevista con El Español que su motivación no es turística sino íntima: busca respuestas y orden en una vida profesional y académica que define como inestable.

Un proceso de autodescubrimiento

Tras dejar su trabajo en hostelería y abandonar temporalmente los estudios, emprendió esta aventura con ahorros, una tienda de campaña y la intención de tomarse el trayecto con calma. La ruta que sigue Richard parte del ramal del Camino del Sureste y, en lugar de optar por la conocida Vía de la Lana hacia Pamplona, ha elegido atravesar La Mancha para recorrer pueblos menos transitados, una decisión que añade kilómetros y soledad al itinerario.

No es la primera vez que un peregrino se propone completar el recorrido siguiendo una ruta tan peculiar, sino que ya hace un tiempo Federico Ramírez Huerta completó el Camino del Sureste, partiendo desde Alicante. “Es un camino para peregrinos muy veteranos, sobre todo porque te vas a encontrar con la soledad en muchos tramos del trayecto”, advertía Ramírez en declaraciones recogidas por El Español.

El propio Richard ha denunciado problemas puntuales de señalización y recuerda que la soledad es intensa cuando se sale de los itinerarios más concurridos. Aun así, subraya la hospitalidad de los pueblos por los que pasa y el interés de los vecinos por su reto. "La gente tiene muchísima curiosidad, me preguntan por el equipo, por lo que hago. El trato es increíble", cuenta con ilusión sobre los encuentros personales.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Richard está narrando su viaje en TikTok e Instagram y ha visto cómo su audiencia se multiplicaba en pocos días, un éxito que no se esperaba ya que solo pensaba que su madre y amigos verían sus vídeos. Actualmente Richard continúa su marcha entre etapas largas, paisajes cambiantes y encuentros puntuales con gentes del camino, todo por llegar a su tan ansiada meta: la tumba del Apóstol. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco