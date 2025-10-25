Un joven comienza el Camino de Santiago desde Benidorm y avisa a los que quieran seguir su ejemplo: "Es para peregrinos muy veteranos"

El Camino de Santiago encarna la ilusión de miles de senderistas y peregrinos que, cada año, sueñan con recorrer sus antiguas sendas. Más allá de la tan ansiada meta, cada etapa regala paisajes cautivadores, encuentros inesperados y una constante sensación de superación personal. Existen numerosas rutas posibles, desde las tradicionales y muy concurridas hasta variantes menos transitadas, con niveles de dificultad y ritmo muy distintos.

Hay quien empieza desde la localidad gallega de Sarria, otros que lo hacen desde Tui, en la frontera entre España y Portugal, e incluso quien sale desde la ciudad catalana de Figueres. Richard Nevado, un joven de 24 años nacido en Benidorm, inició a principios de octubre una peregrinación poco habitual: salir andando desde su ciudad natal hasta la catedral de Santiago de Compostela.

Se trata de una travesía de unos 1.140 kilómetros que prevé completar en unas 45 jornadas en solitario, compartiendo todo su recorrido en redes sociales. Richard, que antes había completado el Camino Francés partiendo de Saint-Jean-Pied-de-Port, explica en una entrevista con El Español que su motivación no es turística sino íntima: busca respuestas y orden en una vida profesional y académica que define como inestable.

Un proceso de autodescubrimiento

Tras dejar su trabajo en hostelería y abandonar temporalmente los estudios, emprendió esta aventura con ahorros, una tienda de campaña y la intención de tomarse el trayecto con calma. La ruta que sigue Richard parte del ramal del Camino del Sureste y, en lugar de optar por la conocida Vía de la Lana hacia Pamplona, ha elegido atravesar La Mancha para recorrer pueblos menos transitados, una decisión que añade kilómetros y soledad al itinerario.

No es la primera vez que un peregrino se propone completar el recorrido siguiendo una ruta tan peculiar, sino que ya hace un tiempo Federico Ramírez Huerta completó el Camino del Sureste, partiendo desde Alicante. “Es un camino para peregrinos muy veteranos, sobre todo porque te vas a encontrar con la soledad en muchos tramos del trayecto”, advertía Ramírez en declaraciones recogidas por El Español.

El propio Richard ha denunciado problemas puntuales de señalización y recuerda que la soledad es intensa cuando se sale de los itinerarios más concurridos. Aun así, subraya la hospitalidad de los pueblos por los que pasa y el interés de los vecinos por su reto. "La gente tiene muchísima curiosidad, me preguntan por el equipo, por lo que hago. El trato es increíble", cuenta con ilusión sobre los encuentros personales.

Richard está narrando su viaje en TikTok e Instagram y ha visto cómo su audiencia se multiplicaba en pocos días, un éxito que no se esperaba ya que solo pensaba que su madre y amigos verían sus vídeos. Actualmente Richard continúa su marcha entre etapas largas, paisajes cambiantes y encuentros puntuales con gentes del camino, todo por llegar a su tan ansiada meta: la tumba del Apóstol.