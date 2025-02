Las siete mejores opciones para hacer deporte a partir de los 50

Cada vez más evidencia científica avala que la actividad física es clave para un buen envejecimiento y que, lejos de ir dejando de movernos con la edad, lo beneficioso es practicar algún ejercicio que sea acorde con nuestras capacidades y gustos.

Desde EdFisica han elaborado la lista de las siete actividades físicas más idóneas a partir de los 50, para que cada uno pueda elegir en función de lo que más le convenga.

1. Caminata rápida o marcha nórdica

Pasear sin más es maravilloso, pero quizá no suficiente para obtener los beneficios cardiovasculares y musculoesqueléticos necesarios, por lo que añadirle ritmo vigoroso puede ser aconsejable. Este ejercicio no requiere equipamiento y se puede practicar en cualquier lugar, siempre y cuando las condiciones meteorológicas no sean muy desfavorables.

2. Natación

Esta actividad de bajo impacto ayuda a la tonificación muscular sin ser muy agresiva para las articulaciones. "La natación regular mejora la capacidad cardiovascular, la flexibilidad y la fuerza muscular", afirman. Actividades como el aquagym también pueden ser beneficiosas, porque al ser en grupo, favorecen la socialización.

3. Pilates o yoga

Estas dos disciplinas son buenas para la postura y para la espalda y un punto positivo que tienen es que el nivel se puede adaptar y los ejercicios pueden acompasarse a las capacidades de cada individio.

4. Entrenamiento de fuerza

Muchos estudios avalan que mantener e incrementar la masa muscular es una de las mejores maneras de plantar cara a la sarcopenia y a la osteopenia.

5. Ciclismo

Según el estado articular de la persona, pedalear también puede ser una manera de ejercitar cardio. Además, se tiene la posibilidad de hacerlo en exterior o también en interior, en una bicicleta estática.

6. Tai Chi

Esta arte marcial "combina movimientos lentos y fluidos con respiración profunda" y es "especialmente adecuado para mejorar el equilibrio la coordinación y la flexibilidad". También puede tener efectos positivos ante el estrés.

7. Bailar

Coordinación, equilibrio, fuerza, cardio y diversión. Bailar lo tiene todo, además de una vertiente social.

Antes de comenzar cualquier disciplina, lo ideal es consultar con un profesional de la salud o de la actividad física, ir poco a poco, ser constantes y no forzar.