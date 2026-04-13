Napoleón Bonaparte: "El coraje no es tener la fuerza para seguir adelante, es seguir adelante cuando no tienes fuerzas"

El militar y gobernante francés Napoleón Bonaparte es una de las principales figuras de la historia europea. Sus grandes capacidades estratégicas le hicieron destacar durante la Revolución francesa.

Posteriormente, en 1799, llevó a cabo un golpe de Estado que le convirtió en primer cónsul de Francia, lo que hizo que se erigiera en el líder de facto de la República francesa. Y en 1804 se proclamó emperador.

En los años siguientes, el ejército comandado por Napoleón Bonaparte consiguió importantes victorias gracias a las que dominó gran parte de Europa continental. No obstante, la mala campaña en Rusia dio comienzo a un declive que finalizó con el exilio de Napoleón Bonaparte en 1814 a la isla de Elba.

Aunque Napoleón Bonaparte regresó brevemente al poder durante los Cien Días, finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815, lo que propició su envío al exilio definitivo en la isla de Santa Elena, donde murió en 1821

Esas idas y venidas, victorias y derrotas, dotaron de una experiencia vital a Napoleón Bonaparte que se ha visto reflejada en algunas frases que han quedado para la historia.

Una de esas citas del general y gobernante francés hace referencia a cualidades como la resiliencia y valentía, que son indispensables tanto en el ámbito militar como en la vida en general.

La frase de Napoleón Bonaparte a la que nos referimos es la siguiente: "El coraje no es tener la fuerza para seguir adelante, es seguir adelante cuando no tienes fuerzas".

Frases célebres de Napoleón Bonaparte

Más allá de esa cita sobre el coraje, Napoleón Bonaparte pronunció otras frases que han adquirido gran relevancia: