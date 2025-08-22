Los reyes visitarán la semana que viene las zonas más afectadas por los incendios

Después de dos semanas de incendios que han arrasado miles de hectáreas en varios puntos de la península, la casa real ha anunciado que los reyes visitarán las zonas más afectadas por los incendios.

Tal y como recoge EFE, la intención de Felipe y Letizia es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados". Además, los reyes quieren desplazarse para "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".

Por el momento se desconocen las zonas exactas a las viajarán los reyes y el día en que lo harán, a la espera de que el equipo de Zarzuela comunique todos los detalles.

Los incendios han afectado particularmente a zonas del noroeste de la península como Ourense, Zamora, León y en los últimos días también con especial fuerza a Extremadura.

Los reyes estaban disfrutando de sus vacaciones privadas cuando el fuego comenzó a arrasar miles de hectáreas. El pasado domingo, Felipe VI regresó a Madrid para interesarse por la situación y acudió al cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Allí pudo conocer de primera mano el trabajo y el despliegue de efectivos en toda España, que está siendo fundamental para completar las tareas de extinción, especialmente en los incendios más violentos.