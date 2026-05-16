Luto y rabia entre los eurofans españoles en su primer año fuera de Eurovisión: "Ya no tenemos ilusión por el festival"

España debutó en Eurovisión en el año 1961 de la mano de Conchita Bautista y su célebre canción Estando contigo. Por aquellos años, el festival se emitía en blanco y negro, sólo participaban 16 países y el voto se resolvía en función de la opinión de los jurados. Desde entonces y hasta este 2026, RTVE (Radio Televisión Española) no faltó nunca a la cita eurovisiva, ganó en dos ocasiones (1968 y 1969) y su fidelidad le acabó convirtiendo en el país que más veces confirmó participación de manera ininterrumpida.

Todo cambió el pasado mes de diciembre cuando el presidente de la corporación pública, José Pablo López, anunció que España dejaría de estar presente en la edición de 2026 por la polémica inclusión de Israel. "Los derechos humanos no son un concurso", aseguró ante el debate sobre si el festival debía permitir la presencia de un país acusado de cometer un genocidio en los territorios de Gaza y Cisjordania y de instrumentalizar el concurso musical para meros fines políticos y propagandísticos.

España no fue la única que abandonó el barco, puesto que le siguieron Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia. Sin embargo, la salida de nuestro país es más comprometedora para los intereses del festival dado que España formaba parte del denominado 'Big5' (los que más dinero pagan para la celebración del concurso, además del país anfitrión), era el tercero que más audiencia registraba y su masa de fans es uno de los más numerosos y participativos de todos. Unos seguidores que ahora se sienten desconcertados por la salida de España del concurso y que se han dividido entre aquellos que apoyan y entienden la decisión de RTVE y los que consideran que es un gesto estéril y poco inteligente.

"El eurofán español está irascible y enfadado. Además, se ha generado un enfrentamiento muy triste entre nosotros cuando lo que nos une es una afición tan importante como es Eurovisión", asegura José Juan Santana, presidente de OGAE España, el club de fans oficial del festival en nuestro país con más de dos mil socios. Ellos, como asociación, intentan mantener una posición neutral y no entrar en 'guerras' entre fans. "Unos tienen una opinión y otros, la contraria. Nosotros no queremos posicionarnos del lado de nadie. Lo que sí intentamos es que haya respeto y que cada uno pueda hablar y opinar lo que quiera", añade.

Ver el festival o no, esa es la cuestión

Esta inédita situación ha generado una sensación de desafección y desinterés por el festival entre algunos de esos eurofans, puesto que no está el incentivo de España en el concurso y porque se ha comprometido la imagen de un certamen por el que han pasado grandes figuras de la música como ABBA, Céline Dion, Olivia Newton-John, Bonnie Tyler, Domenico Modugno o Franco Battiato. "La edición de este año se ha cogido con muchas menos ganas y hay gente que este año ni siquiera lo va a ver", admite Santana. Cabe recordar que, aunque RTVE no emitirá el festival, sí será posible seguirlo a través del canal de Eurovisión en Youtube e incluso se podrá votar a través de su app oficial.

Otros, directamente, no perdonan que Eurovisión haya sacrificado la presencia de estos cinco países díscolos por asegurar la inclusión de un país que ni siquiera ha sido castigado por utilizar publicidad institucional para movilizar el voto, algo que prohíbe de forma tajante su reglamento. "Que se haya ido España dignifica mucho a RTVE y, de paso, al pueblo español", asegura Isidro Mayor, presidente de AEV España (Asociación Cultural de Eurovisivos de España). Este eurofán coincide en señalar que muchos seguidores españoles han dado la espalda este año al concurso. "La gente está apática, no tiene ilusión por el festival y ni siquiera están escuchando las canciones. Estamos como huérfanos. Y aunque uno sea pro-Israel, la gente también está apenada por esa ausencia de España. Todos hemos nacido y crecido con la imagen de España en Eurovisión", destaca.

Rocío Muñoz, redactora de Eurovision-Spain.com, la web especializada sobre el festival más seguida en lengua castellana, considera por su parte que muchos ya no quieren ligarse emocionalmente a un concurso que ha 'mudado' de valores. "Eurovisión siempre ha representado unos principios que hacía que mucha gente sintiera que era como su 'espacio seguro'. Y todo eso, ahora, se ha dinamitado. Es duro cuando, llevas muchos años siguiendo el festival, que ahora te dé igual verlo o no, pero es la propia marca la que me ha obligado a sentirme así y a no verme representado por este programa", asegura. Por eso, considera que la mayoría del colectivo eurofán español sí apoya la decisión de RTVE. "La gente entiende las razones. Lo humanitario trasciende de cualquier hobbie o afición musical", añade.

Un eurofán español, en el certamen de 2016 celebrado en Estocolmo (Suecia) picture alliance via Getty Image

Eso no impedirá, sin embargo, que muchos seguidores españoles sigan acudiendo este año a Viena, sede del certamen, para seguir en directo las semifinales y la final del concurso. "Ha habido menos demanda de entradas, pero hemos cubierto el cupo que la organización nos dio. Somos muchos los socios que vamos a ir a Austria, que disfrutamos de Eurovisión y que intentamos mantener la política a un lado. Aunque me dolerá en el corazón no poder animar a España desde el público", asegura Santana. Mayor, por el contrario, todavía no sabe ni siquiera si verá la final por internet. "Yo sólo iría a Viena para protestar en la puerta del recinto", dice.

En lo que sí coinciden los dos presidentes de asociaciones de fans es en el peligro que entraña para la popularidad del festival en España que RTVE se mantenga varios años al margen del concurso. "Si dejamos de participar, llegará un momento en el que la gente se desanimará. Quedaremos los eurofans de cuna, como digo yo, pero se perderá el interés", señala Santana. "Hay un gran porcentaje de población en España que ve Eurovisión por costumbre pero que le interesa poco. Y esa gente se va a desconectar del festival completamente, porque creo que la retirada de RTVE va para largo", vaticina Mayor.

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Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.