⁠El conductor de un camión cisterna de leche suspende una evaluación de seguridad por conducir "muy despacio"

Un conductor de camión cisterna de leche perdió una reclamación laboral después de que una evaluación de seguridad concluyera que circulaba demasiado lento en carreteras rurales, una situación que, según la empresa, podía provocar maniobras peligrosas de otros vehículos.

El caso afecta a Macfarlane Seymour, conductor de un camión de 58 toneladas que fue evaluado durante una revisión anual realizada en julio de 2025. Según la resolución de la Autoridad de Relaciones Laborales, el trabajador conducía alrededor de 20 kilómetros por hora por debajo del límite permitido.

Durante la prueba, el responsable encargado de supervisar la conducción observó cómo comenzaban a acumularse vehículos detrás del camión y detectó señales de impaciencia entre los conductores.

La empresa, Hilton Haulage Limited, defendió que el problema no era solo la velocidad reducida, sino que Seymour optaba por detenerse frecuentemente para dejar pasar a otros vehículos en lugar de aumentar el ritmo de circulación.

Tras suspender la evaluación, la compañía decidió retirarle temporalmente la autorización para conducir solo. A partir de ese momento, debía trabajar acompañado por otro conductor hasta completar una nueva formación y superar otra prueba. Pese a ello, ni el salario ni sus funciones fueron modificados.

Seymour rechazó las conclusiones de la empresa y sostuvo que estaba conduciendo de manera segura y adaptada a las condiciones de la carretera. También aseguró haber sido reprendido delante de otros compañeros.

La empresa trató de poner en marcha un plan para que pudiera recuperar la conducción en solitario, pero, según recoge la resolución, el proceso no avanzó porque Seymour y su representante rechazaron asistir a reuniones y mediaciones.

El conductor llegó incluso a presentar una queja relacionada con salud y seguridad laboral ante WorkSafe, además de emitir una notificación provisional contra la empresa, aunque posteriormente fue anulada.

Finalmente, la Autoridad de Relaciones Laborales dio la razón a la compañía. La responsable del caso, Eleanor Robinson, concluyó que la empresa tenía derecho a exigir la evaluación y la nueva formación, además de considerar habituales este tipo de medidas dentro del sector del transporte.

La resolución también criticó la falta de colaboración del conductor durante el proceso. “En ningún momento posterior al 21 de julio de 2025 el Sr. Seymour se reunió con Hilton, a pesar de los numerosos intentos de la compañía por reunirse con él para que la situación pudiera resolverse rápidamente”, señala el documento, tal y como recogen en el medio local stuff.