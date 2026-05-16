Los marines de EEUU coinciden: "En la nueva guerra de drones y vigilancia constante, tu teléfono móvil te mata"

Los avances tecnológicos en el terreno bélico prometen cambiar las formas de combate en las guerras del futuro. Los marines de EEUU son conscientes de esa evolución y están tratando de prepararse para ello.

De hecho, en la guerra de Ucrania ya se está pudiendo comprobar que los drones se han convertido en armas fundamentales que tienen la capacidad de poder desequilibrar un conflicto armado.

Sin embargo, tal y como recoge Business Insider, el temor de los comandantes es que las actuales exigencias a las que tienen que hacer frente los marines no les permitan poder disponer del tiempo suficiente para adaptarse a los cambios tecnológicos que están llegando al ámbito militar.

Desde el país norteamericano prevén que las futuras guerras estarán marcadas por los vehículos no tripulados, los robots y la vigilancia permanente del enemigo a través de medios electrónicos.

Al respecto, el teniente general Benjamin Watson, jefe de entrenamiento del Cuerpo de Marines, ha subrayado, en el simposio Modern Day Marine celebrado en Washington, D.C., que "el hecho de que siempre te estén vigilando, siempre te estén persiguiendo, y que si te ven, te puedan atacar, te puedan matar, castiga la falta de competencia, la falta de resistencia o la falta de carácter de una manera que probablemente nunca habíamos visto".

No habrá especialistas en guerra electrónica para "salvar la situación"

En ese mismo evento, el general de división Farrell Sullivan, comandante de la 2ª División de Infantería de Marina con sede en Carolina del Norte, ha subrayado que es posible que en futuros conflictos armados los infantes de marina no puedan contar con especialistas en guerra electrónica e inteligencia de señales para "salvar la situación".

Por ello, según Sullivan, esas habilidades en guerra electrónica deben estar profundamente arraigadas en el Cuerpo de Marines de EEUU, ya que en el campo de batalla "tu teléfono móvil te puede matar".