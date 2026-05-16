Una conversación normal ya supera el límite de ruido que la OMS recomienda para vivir sin riesgo cardiovascular: estos son los umbrales clave

El sonido forma parte de la vida cotidiana pero puede ser perjudicial para el corazón. Lo que a menudo puede parecer tan molesto como el ruido de un coche, de una motocicleta o de un avión despegando puede tener consecuencias graves en la salud. Más del 20% de los europeos viven en regiones con niveles de ruido dañinos.

Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el ruido prolongado como uno de los riesgos medioambientales más importantes para la salud: puede poner una tensión tanto en el cuerpo como en la psique. El ruido persistente está relacionado con enfermedades cardiovasculares, problemas del sueño y estrés. La Agencia Europea de Medio Ambiente también incide en que el ruido prolongado del tráfico aumenta el riesgo de estas enfermedades.

Tal y como reza la publicación, el ruido pone al cuerpo en alerta, especialmente por la noche, cuando se liberan hormonas del estrés. Un estudio bautizado como Efectos cardiovasculares de la exposición al ruido ambiental publicado en el revista científica European Heart Journal, muestra que a largo plazo los efectos del ruido medioambiental pueden provocar enfermedades como hipertensión, infarto y un ictus.

Los motivos son claros: el ruido funciona de una forma similar al estrés. A largo plazo, esta tensión permanente daña los vasos sanguíneos y el corazón.

Asimismo, el ruido nocturno, en particular, se considera crítico porque afecta al cuerpo durante la fase de recuperación. "Quienes se despiertan más a menudo o se duermen con más dificultad se sentirán agotados al día siguiente. Estos trastornos de forma permanente pueden aumentar el riesgo de hipertensión, diabetes y enfermedades cardiácas", explica.

Cómo protegerse del ruido

Proteger los dormitorios: Las ventanas o tapones insonorizados pueden reducir significativamente la contaminación acústica y mejorar el sueño. Presta atención al volumen de los auriculares: De acuerdo a los datos consultados por el medio de comunicación, la OMS recomienda no escuchar música por encima de unos 80 decibelios de forma habitual. Utilizar los momentos de tranquilidad de forma consciente. Reducir las fuentes de ruido: La calma del tráfico, los límites de velocidad y las regulaciones de vuelos nocturnos pueden reducir la carga para muchas personas y con ello mejorar la salud pública.

La importancia de un descando real

"El ruido de fondo no es inofensivo", se explica en la publicación. Este actúa como un factor de estrés invisible que pone presión sobre el corazón, el sueño y la psique. La investigación demuestra "claramente"que cuanto más larga y más fuerte es la exposición, mayor es el riesgo de enfermedades.