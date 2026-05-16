Hay quien se está acordando de lo que pasó con Ayuso en EEUU tras esta entrevista a Salvador Illa en la CNN

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha viajado a San Francisco y Los Ángeles (Estados Unidos), en una agenda internacional de cinco días en suelo norteamericano, con la que, según informó El País, busca impulsar la industria audiovisual catalana y acercar relaciones con Silicon Valley.

Pero dentro de su agenda, el mandatario catalán ha ofrecido una entrevista con la cadena estadounidense CNN. En ella, en inglés, Illa ha defendido la necesidad de seguir aplicando "medidas agresivas" en el mercado de la vivienda para tratar de hacer frente a la crisis actual.

"Estamos desarrollando políticas de vivienda muy agresivas solo para impulsar la oferta, el suministro de casas, y también estamos tomando algunas decisiones para regular el mercado de la vivienda", ha contado.

Salvador Illa ha puesto en valor la situación económica de la región que preside y ha explicado en la entrevista que "estamos invirtiendo en nuestra infraestructura, específicamente en la red eléctrica, para mantener el impacto en las necesidades de nuestra economía en Europa".

"Buen clima y buen estilo de vida"

El presidente de la Generalitat de Cataluña también ha hablado del potencial que tiene Barcelona como una "ciudad de tamaño mediano, bien conectada, con buen clima y con un buen estilo de vida". De hecho, ha recordado el peso estratégico del Barcelona Supercomputing Center para el desarrollo tecnológico.

Algo que se vive de primera mano, año tras año, en el Mobile World Congress que se celebra en el primer trimestre del año en la ciudad condal. Algo que ha hilado junto al sistema universitario "público y que cuenta con mucho talento". "Elementos distintos para competir" en el mercado internacional.

Según ha informado EFE, Illa ha viajado a Estados Unidos para conmemorar el 40 aniversario de las relaciones entre Cataluña y el estado de California, tratando de reforzarlas durante su estancia.

La comparativa con Ayuso

Después de haber visto la entrevista de Salvador Illa, en inglés, en la CNN, no han sido pocos los que han comparado la cobertura que ha tenido su viaje a Estados Unidos con la que ha tenido en otras ocasiones las visitas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Hay algunos que se han acordado de la comentada entrevista que la dirigente madrileña ofreció durante su visita a Nueva York, en el año 2023. Hizo unas declaraciones ante los micrófonos de medios españoles y ninguno internacional.

El politólogo Nacho Corredor ha destacado que "lo de Illa en California es lo que se espera de un viaje que busca atraer inversiones en el exterior". "CNN, encuentros con Walt Disney o NVIDIA, productoras y centros de investigación, compañías de microchips o capital-riesgo, la presidenta de la Cámara o la vicegobernadora", ha puesto en valor, sin mencionar a Ayuso.