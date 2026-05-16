Desarrollan una pintura que enfría los tejados 6 grados y produce hasta 74 litros de agua al día a partir del aire

El sol penetra las fachadas de los edificios en el barrio Salamanca de Madrid.

La decoración del futuro. A medida que aumentan las temperaturas globales y la escasez de agua empeora, una pintura nanoingenierizada desarrollada por investigadores en Australia se presenta como solución. Los científicos encargados por la Universidad de Sídney, Chiara Neto y Ming Chiu, entrevistados por CNN, tuvieron una idea fantástica: un recubrimiento en el tejado que pudiera enfriar edificios y captar agua del aire.

Sus trabajos han acabado en la startup Dewpoint Innovations, con el objetivo de crear una arquitectura más sostenible. "Si los tejados de una ciudad pudieran reflejar el calor y recoger agua, podrían formar parte de la solución climática". "Nuestra pintura reducirá significativamente la carga térmica que el sol impone a las ciudades", asegura Chiu, coinventor del innovador producto.

Tal y como explican en el medio de comunicación, los nanomateriales especialmente diseñados utilizan un proceso llamado enfriamiento radiactivo pasivo para reflejar la mayor parte de la energía solar y liberar calor de vuelta al cielo, permitiendo que las superficies de los tejados se mantengan más frías que el aire circundante sin necesidad de gastar energía.

En su contra, la pintura comercial blanca refleja alrededor del 70% al 80% de la luz solar entrante, según explica en declaraciones al canal de Televisión, Baohua Jia, experto en nanotecnología de la Universidad RMIT en Melbourne, Australia.

Los resultados de la investigación son reveladores: el recubrimiento de Dewpoint demostró una reflectancia solar de hasta el 96% en un ensayo exterior de seis meses reportado en 2025. Esa mayor reflectividad significa que se absorbió menos calor, manteniendo las superficies del tejado hasta 6 grados Celsius más frescas que el aire circundante y reduciendo la transferencia de calor hacia los edificios.

"Esta tecnología puede reducir drásticamente las temperaturas ambientales urbanas, aliviar el estrés térmico y reducir la dependencia del aire acondicionado, convirtiéndola en una herramienta tangible para la adaptación climática en áreas urbanas densas", afirma Jia en su entrevista con el diario.

Por su parte, Perzaan Mehta, director ejecutivo de Dewpoint, asegura a CNN, que una de las propiedades más atractivas de esta pintura es que mantiene la temperatura más fresca: "Favorece que cualquier humedad del aire se condense en su superficie". "Es el mismo proceso básico que provoca la formación de agua en el exterior de un vaso frío", explica, para hacerlo más ilustrativo.

Según los datos consultados en el medio de comunicación, mientras aún estaba en fase de desarrollo, en las primeras pruebas, el sistema demostró que podía recoger hasta 74 litros de agua al día desde un tejado de 200 metros cuadrados. De esta forma, no puede reemplazar el suministro completo de una vivienda, pero puede servir como fuente complementaria.