Una experta en protocolo pone la lupa en lo que hace Trump con Xi Jinping en este momento y sentencia como pocos

La popular periodista y experta en comunicación no verbal y protocolo aplicado al liderazgo y a la exposición pública Patrycia Centeno, conocida en redes como @PolíticayModa, se ha dado cuenta de lo que ha vuelto a hacer Donald Trump al estrechar la mano del presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

Xi Jinping recibió el jueves al mandatario estadounidense en el Gran Palacio del Pueblo, en un encuentro en el que se hizo un llamamiento a la estabilidad económica global y en el que Taiwán estuvo en el foco, considerándolo "el asunto más importante" de la relación entre ambos países. El mandatario chino advirtió de que una "mala gestión" podría derivar en un "choque o incluso un conflicto" entre ambas potencias.

"Ni se inmuta

La experta se fijó en lo que ocurrió durante el apretón de manos entre Xi Jinping y Trump delante de las cámaras, en el que Donald Trump volvió a su modus operandi para tratar de dominar al contrario sacudiendo con fuerza la mano: "Trump tratando de dominar a su homólogo con sus típicas sacudidas en el apretón de manos. Xi Jinping ni se inmuta".

De las reacciones que han surgido tras su breve pero cristalino análisis, ha destacado la del usuario @JMontesdeoca: "Xi está a un tirón más de darle un guantazo". Por otro lado, el usuario @JRG178 ha opinado que el problema para Trump es que es él mismo "el que le hace la pilota a Xi Jinping" y que eso claramente le hace sentir "claramente inferior".

Sánchez tampoco se inmutó en su día... y contraatacó

Sí que hubo alguien que tampoco se dejó intimidar por el apretón de manos y ese fue Pedro Sánchez. Fue en un encuentro en octubre de 2025 y Patrycia Centeno fue la primera en fijarse en la reacción del presidente español ante el tirón de manos. "El tirón de Trump es habitual en su saludo. Es llevar al adversario o interlocutor a su terreno. Lo hace con todos, hay que valorar la intensidad del tirón. Aquí, en comparación, ha sido media-alta", explicó.

Y Sánchez contraatacó: "Dos toques sobre la mano—aquí mando yo—, a lo que Sánchez contraataca con un golpe en el brazo—yo también mando". En aquel momento lo comparó con el saludo de Sánchez con el presidente de Egipto, quien le da un apretón con ambas manos, lo que equivale "a un abrazo".