La alternativa elegante a las esponjas: es mucho más eficiente y sirve como decoración
Las tradicionales esponjas acumulan humedad constantemente y suelen generar malos olores en pocos días. Además, pueden convertirse fácilmente en uno de los objetos con más bacterias de toda la cocina debido a la humedad que retienen.
Durante años, la esponja de cocina era algo típico de ver junto al fregadero. Sin embargo, cada vez más hogares están sustituyéndola por una opción más estética, duradera e higiénica: el cepillo para lavar platos con mango de madera. Y es que, además de resultar más cómodo para limpiar, este accesorio también se ha convertido en un pequeño elemento decorativo.
Las tradicionales esponjas acumulan humedad constantemente y suelen generar malos olores en pocos días. Además, pueden convertirse fácilmente en uno de los objetos con más bacterias de toda la cocina debido a la humedad que retienen.
Frente a eso, los cepillos de madera con fibras naturales ofrecen una alternativa mucho más práctica. Sus cerdas permiten que el aire circule mejor y se sequen rápidamente después de cada uso, reduciendo la aparición de moho y bacterias.
Otra de sus ventajas está en la comodidad. Gracias al mango largo, es posible fregar ollas, sartenes y platos sin meter las manos continuamente en el agua, algo que ayuda a proteger la piel y evita el desgaste de las uñas.
El diseño también influye
Pero el cambio no responde solo a una cuestión de higiene. Mientras muchas personas intentaban esconder las esponjas de colores bajo el fregadero, los cepillos de madera se dejan ahora a la vista como parte de la decoración de la cocina.
Colocados en recipientes de cerámica o colgados junto al fregadero, aportan un estilo más natural y minimalista. La combinación de madera y fibras vegetales encaja especialmente bien en cocinas modernas, rústicas o de estilo nórdico.
Además, muchos modelos actuales incorporan cabezales reemplazables. Esto permite conservar el mango durante años y cambiar únicamente la parte del cepillo cuando se desgasta, una opción más económica y sostenible que comprar esponjas nuevas constantemente.
Para mantenerlos en buen estado, los recomiendan no dejarlos sumergidos en agua durante mucho tiempo y secarlos después de cada uso. También aconsejan aplicar un poco de aceite vegetal sobre la madera una o dos veces al año para conservar su aspecto.