La presidenta de México invita a Ayuso a volver: Óscar Puente lo ve y no puede contenerse  

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a dirigirse a Isabel Díaz Ayuso, a la que ha vuelto a invitar a su país pese a la polémica visita que protagonizó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Que venga más. Aprendería mucho", ha dicho Sheinbaum. "Que conozca más de la cultura mexicana, que viva como viven los pueblos, que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México", ha añadido la presidenta mexicana.

El ministro de Transportes Óscar Puente se ha hecho eco de las palabras de Sheinbaum y se ha pronunciado en su cuenta de X. Y lo ha hecho tirando del refranero español, con una expresión que deja a las claras nuevamente su opinión de Ayuso.

"En España decimos que lo que naturaleza no da, Salamanca no presta", ha afirmado el político socialista, quien cree que Sheinbaum "se equivoca" porque "Ayuso no tiene capacidad alguna para aprender".

"No le serviría de nada"

Para Puente, la Comunidad de Madrid no sacaría nada en claro "por muchos viajes que hiciera". "No le servirían de nada", ha sentenciado el ministro, haciendo gala una vez más de su manera habitual de entrar en polémicas.

El ministro de Transportes es uno de los políticos progresistas más críticos con la líder madrileña, a la que en una ocasión definió como "analfabeta sin escrúpulos". Antes de su última reacción, Puente ya opinó sobre el viaje de Ayuso a México.

Concretamente, lo hizo al referirse al hecho de que "Isabel Natividad" vaciara su agenda para viajar a la Riviera Maya. Una información publicada el pasado 7 de mayo, justo después de que suspendiera su agenda en el país hispanoamericano.

"Es de agradecer que Isabel Natividad reivindique la necesidad de los políticos de tener momentos de asueto. Dado que sus seguidores más entusiastas le apoyan en todo, incluidas unas vacaciones por la cara, espero que nos dejen en paz a los demás cuando, a nuestra costa, nos vamos de vacaciones", ironizó Puente.