Los mossos detienen a una mujer víctima de violencia machista durante su desahucio en Reus (Tarragona)

Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves a una mujer de 34 años víctima de violencia machista durante su desahucio de un piso de titularidad municipal en Reus (Tarragona) por obstrucción a la justicia y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Durante el lanzamiento, la policía también ha arrestado por los mismos delitos a un hombre de 23 años, miembro del Sindicat de l'Habitatge de Reus, entidad que ha convocado a una treintena de personas para intentar frenar el desahucio. La mujer vivía sola en el piso después que su pareja, a la que denunció por violencia machista, abandonara el inmueble con una orden de alejamiento.

El Ayuntamiento de Reus asegura a EFE que, desde 2021, los servicios sociales municipales acompañan a la afectada con el fin de “ofrecer apoyo personal, orientación social y alternativas residenciales ajustadas a su situación”.

En este sentido, señala que se ha trabajado en diversas vías de apoyo en los ámbitos residencial, social y laboral, incluyendo el asesoramiento sobre recursos públicos, la tramitación de ayudas económicas, el acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, la búsqueda de opciones de vivienda compartida y la derivación a servicios de atención especializada.

En cambio, el Sindicat de l'Habitatge de Rus sostiene que a la mujer, que no trabaja, no le han ofrecido ninguna alternativa a largo plazo.

Si eres víctima de violencia machista o conoces a alguien la sufra...

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres.

Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.