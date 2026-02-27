Lo que dice el doctor Cavadas de lo que pasa con los médicos en la Sanidad pública es para abrir un debate en la sociedad

El doctor Pedro Cavadas ha vuelto a la televisión de la mano de El Hormiguero y lo ha hecho para participar en uno de los experimentos sociales del programa de Pablo Motos. En esta ocasión, el prestigioso cirujano ha charlado directamente con dos jóvenes que están a punto de empezar a trabajar como médicos.

En un momento de la charla, Cavadas ha mencionado lo que ocurre con la sanidad gratuita. "¿Crees que la sociedad valora nuestro trabajo?", le ha preguntado uno de los médicos.

"Cuando algo es gratuito no lo valoras. Cuando algo pagas por ello, de la forma que sea, lo valoras más. En un sistema público un médico es una especie de cosa con bata y es un trabajador al que se le puede maltratar, se le puede agredir y se le puede insultar. Eso en ningún ambiente privado ocurre. Que a los médicos se les valora en algunos sistemas públicos menos de lo que se debería, sí", ha señalado el experto.

Qué hacer tras un error

También han querido saber qué consejo les puede dar el cirujano cuando cometan un error fatal con un paciente. "Un mal resultado en el que tú has hecho todo lo humanamente posible, hasta el límite de tu experiencia y conocimiento porque vaya bien y al final no va bien. Pues lo siento. Tú les puedes garantizar esfuerzo, pero resultados jamás", ha explicado.

Sobre si es más importante el ojo clínico o las pruebas complementarias, Cavadas también lo tiene claro: las dos. El ojo clínico "es experiencia": "Cuando llevas muchísimas horas de vuelo, prácticamente cuando entre el paciente por la puerta ya te huele a algo".

Por otro lado, ha señalado que las pruebas complementarias sirven "para protegerte de una eventual demanda del paciente" algo que, para él, "corrompe la medicina". Por eso ha pedido estos médicos que toquen mucho a los pacientes.

Por último, los jóvenes han querido saber hasta dónde deben implicarse emocionalmente con un paciente. Para Cavadas, lo normal sería decir que "lo justo": "¿Qué es lo justo? No lo sé".