Alba Flores marca estilo propio en la alfombra roja de los Goya con un 'look' elaborado con prendas de Vinted
La artista está nominada por 'Flores para Antonio', el documental que recuerda la figura de Antonio Flores. 

Alba Flores, en la alfombra roja de los Goya
Alba Flores, en la alfombra roja de los GoyaGTRES

El color blanco ha sido el gran triunfador en la alfombra roja de los Premios Goya 2026, pero algunas estrellas se han desmarcado como Susana Abaitua con un Vivienne Westwood verde o Rossy de Palma con un Sybilla plateado. 

Sin embargo, el Goya al estilismo más irrepetible se lo ha llevado Alba Flores, que ha hecho un homenaje a su padre, Antonio Flores, utilizando prendas de segunda mano para dar forma a un look único. 

Alba Flores
  Nominada por 'Flores para Antonio', la actriz ha elegido un traje desestructurado de DominnicoGTRES

Flores ha confiado en Dominnico, Domingo Rodríguez Lázaro, que ha utilizado piezas de Vinted para crear un traje negro plagado de tachuelas y flecos para recordar a Antonio Flores. Se trata de un conjunto de estética western, tendencia en los últimos meses, que la artista ha combinado con unos zapatos de New Rock. 

Alba Flores ha asegurado que el conjunto le recuerda a su padre, al que ha querido llevar con ella en esta noche tan especial a través de la gran amapola en rojo y negro que ha colocado en la solapa de la camisa y que es un guiño directo al cantante. 

La noche más especial 

Para Alba Flores, esta gala de los Goya no es una noche más ya que la actriz y cantante está nominada a la Mejor película documental y Mejor canción original por Flores para Antonio, el documental que es toda una historia de reconciliación con la figura de su padre, fallecido en 1995. 

"Quería querer a mi padre completo y no me parecía justo ese prejuicio sobre él ni sobre nadie por problemas con el consumo de drogas", explicó la artista en una entrevista con El HuffPost

Flores ha explicado en la alfombra roja que esta noche se cierra un círculo, después de adentrarse en la figura de su padre durante todo el proceso de rodaje. "Ha sido un antes y un después en mi vida. Yo ahora le siento más, como que le tengo como integrado en mi vida. Eso es una sensación que me hace sentirme como más completa, también más libre, más tranquila y más dueña de mi propia historia", comentó hace unos meses en El HuffPost sobre cómo ha cambiado su relación con él tras el documental. 

