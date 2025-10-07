Almodóvar, Pedro Pascal y Beckham o cómo hacer del bolso masculino un imprescindible 

Fue uno de los épicos episodios de la quinta temporada de la serie Friends: Rachel le regala a Joey un bolso que se convierte en objeto de bromas por parte de sus amigos y en el centro de atención en un casting al que se presenta. Era el año 1999 y que ellos utilizasen bolso, un complemento 100% femenino, no era muy popular.

Tuvieron que avanzar los años dos mil para que el bolso se convirtiese en una propuesta al alza en la moda masculina. Como siempre, lo que se ve en la pasarela tarda un tiempo en conquistar el street style y, desde 2023, el bolso sin prejuicios de género es una realidad.

Uno de los que lo han convertido en un complemento imprescindible es Pedro Pascal, que alterna carteras, bolsos shoppers y tote bags. Este mismo lunes, apareció en el desfile de Chanel de París con un gran bolso negro de la firma francesa que le arrebató el protagonismo a la gafas de sol, también de Chanel.

Pedro Pascal en el desfile de Channel en París celebrado el lunes. Corbis via Getty Images

Otro Pedro, Almodóvar, también es fan del bolso masculino y también de recurrir a icónicas marcas de lujo para completar su estilismo. Fue en el festival de San Sebastián donde se dejó ver con el icónico diseño Puzzle de Loewe. Lo combinó con un básico look de zapatillas blancas, camisa de cuadros y un pantalón chino azul marino.

El director de cine Pedro Almodóvar con un bolso Puzzle de Loewe. GC Images

Otro de los hombres más fashionistas del mundo, David Beckham, tampoco ha escapado a este tendencia y, de vez en cuando, deja de lado las mochilas deportivas y elige bolsos de grandes marcas como Goyard o Yves Saint Laurent.

David Beckham y su hija Harper Beckham en París. Él lleva un bolso maletín de Goyard. GC Images

Por supuesto, actores de moda como Jacob Elordi o Timothée Chalamet lo han incorporado de forma natural a sus estilismos más elaborados o más casuals.