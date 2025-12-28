Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Brigitte Bardot, un icono de moda que siempre es tendencia: del flequillo cortina a los cuadros vichy
Moda y Belleza
Moda y Belleza
Brigitte Bardot en una foto de archivo.

Brigitte Bardot, un icono de moda que siempre es tendencia: del flequillo cortina a los cuadros vichy

La actriz francesa, que ha fallecido a los 94 años, fue un un referente de moda en los años 60 y 70 del pasado siglo. El escote Bardot, el marcado eyeliner o los pantalones capri son algunas de las tendencias que aún seguimos copiando.

Mila Fernández
Mila Fernández
alt="alt="Su icónica melena.""
Una icónica melena y un eyeliner que convirtió en eternosDesde el inicio de su carrera Brigitte Bardot hizo de su melena, larga y con mucho volumen, y de su marcado delineado de ojos su marca personal. Getty Images
  Su flequillo cortina, tendencia actualElla fue la primera en lucir ese flequillo largo, denso y abierto en el centro. Después lo copiarían Claudia Schiffer, Pamela Anderson, Sabrina Carpenter, Taylor Swift...Getty Images
alt="alt="La actriz más sensual""
  Su inagotable aura de sensualidadSu imagen, sus gestos y su estilo convirtieron a Brigitte Bardot en una de las mujeres más sexies del cine de los 60 y 70.FilmPublicityArchive
  Un estilo muy personalCintas, diademas y pañuelos en el pelo fueron otro de sus sellos de estilo.Corbis via Getty Images
  La camiseta de rayas también es sexyLa actriz francesa elevó a la categoría de sexis las camisetas de rayas.Corbis via Getty Images
  El bikini por banderaBrigitte Bardot fue una de las primeras actrices que posó en bikini y popularizó su uso en la playa.Bettmann Archive
alt="alt="El abrigo de piel, un imprescindible en su armario""
  El abrigo de piel, un imprescindible en su armarioAunque en las últimas décadas se convirtió en una incansable animalista, durante décadas los abrigos de piel fueron otra de las claves de su estilo.Getty Images
  Su debilidad por los cuadros vichyLa Bardot también puso de moda los cuadros vichy. Aquí con la voluminosa falda que lució en la película '¿Quieres bailar conmigo?'.Corbis via Getty Images
  Pantalones capri en Saint-TropezLa actriz francesa también hizo de los pantalones capri un símbolo de sus posados y paseos por la Costa Azul francesa.Gamma-Keystone via Getty Images
  Su propio escoteBrigitte Bardot puede presumir de tener su propio escote, el escote Bardot, que deja los hombros al descubierto.Roger Viollet via Getty Images
  La naturalidad de su madurezCon el paso del tiempo, la actriz decidió dar una imagen más natural pero siempre con su melena como sello de su belleza y sensualidad.Corbis via Getty Images
Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 