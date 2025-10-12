La infanta Sofía y su amor por las capas: ha vuelto a ser su apuesta estilística en el desfile por el 12 de octubre

La infanta Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonor llegando al desfile del ejército del 12 de octubre.

El regreso de la infanta Sofía y su estreno en la recepción palaciega ha sido la gran novedad de la familia real en la jornada de celebración del 12 de octubre. La hija menor de los reyes, que cursa su primer año de universidad en la sede de Lisboa del Forward College, en esta ocasión sí ha podido acompañar a sus padres y su hermana después de dos años de ausencia porque el calendario escolar del UWC Atlantic de Gales, donde estudió el bachillerato, se lo impedía.

Sofía, que ha llegado en el coche con su hermana, detrás de sus padres, no ha vuelto a dejar a nadie indiferente con el estilismo elegido al bajarse del Rolls Royce con un abrigo capa negro largo con el que hacía frente al 'fresquito' con el que ha amanecido el día en Madrid. Debajo, llevaba un vestido negro de lunares blancos de Carolina Herrera.

Sofía, con un abrigo capa largo en el desfile del 12 de octubre. Getty Images

La elección ha sido muy comentada, pero lo cierto es que esta no es la primera vez que la infanta elige esta prenda en actos oficiales.

Hace ahora dos años, el 31 de octubre de 2023, el día que Leonor juró la Constitución, Sofía lució un vestido de gasa en tonos celestes, con mangas en capa, de la firma Erdem, alquilado para la ocasión. Para protegerse del frío de aquel día se puso una capa corta de color negro.

La reina Letizia y la infanta Sofía en la ceremonia en la que Leonor juró la Constitución. JUAN NAHARRO

Un top capa también eligió para los premios Princesa Girona el pasado mes de julio. El diseño era de la firma española The Are confeccionado en gasa.

La infanta Sofía, en la esquina derecha, en los Premios Princesa Girona 2025. Getty Images

Su predilección por las capas puede que tenga mucho que ver con su madre, pues para la reina es uno de sus must en el armario de invierno, y Leonor y Sofía también las lucieron cuando eran niñas.

Leonor y Sofía en la celebración de los 40 años de democracia en España el 6 de diciembre de 2018. NurPhoto via Getty Images

Con la elección de esta prenda en las más especiales ocasiones, la infanta Sofía vuelve a confirmar su personal y característico estilo con el que se aleja de los looks protocolarios y solemnes de su hermana, la princesa de Asturias.